Herkesi büyülüyor! Aşk ve Gözyaşı’nın yıldızı Barış Arduç’un memleketini duyan inanamıyor: Bakın yakışıklılığının kaynağı neresiymiş…
Ekranların sevilen isimlerinden Barış Arduç, sadece oyunculuğu ve karizmasıyla değil, kökeniyle de merak konusu oluyor. 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde dünyaya gelen ünlü oyuncu, aslında tam bir Anadolu mozaiği taşıyor. İşte o inanılmaz gerçek!
Giriş Tarihi: 16.09.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:34