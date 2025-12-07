Trend Galeri Trend Magazin Herkesi kahkahaya boğdu! Ece Seçkin'den samimi itiraf: Bakın eşine nasıl sesleniyormuş...

4 yıl önce pilot eşi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan başarılı şarkıcı Ece Seçkin, samimi bir itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel popçu eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, herkesi kahkahaya boğdu...

Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:09
'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Çiftin bu özel gününe birçok yakın dostu akın etti.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

Peki ünlüler dünyasının diğer çiftlerini biliyor musunuz?

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.

Genç ve Erol'un mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin doğal halleri takipçilerin beğenisini kazandı.

Selin Genç'in sade ama bir o kadar zarif gelinliği ise sevenlerinden tam not aldı.

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

2014 yılında Pınar Kaşgören'den boşanan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018'de bir dönemin gözde mankenlerinden olan Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftin bu evliliğinden ise Selin ve Lina adında iki de kızları dünyaya gelmişti.

Şimdilerde aile hayatlarıyla dikkat çeken çift, son olarak Sever'in romantik kutlamasıyla gündeme geldi.

"SENİ ÖYLE SEVİYORUM Kİ..."

Fulya Kahveci Sever, 46 yaşına giren eşi Nihat Kahveci'nin doğum gününü şu notla kutladı: "İyi ki doğdun aşkım. Aşkla dolup taşmakla, aşk doğurmak aynı şeyken... Kendini aşkla doğurmanın ne olduğunu anlamlandıramaz kimse çünkü bu benle alakalı... Seni öyle seviyorum ki... Kendimi seninle tekrar doğuruyorum. Her gün... İyi ki varsın, aşk iyi ki doğmuşsun"

Eski mankenin romantik kutlaması 'yeniden ilanıaşk etti' yorumlarını yaptırmadan geçemedi...

YEŞİM DALGIÇER- HAKKI AĞAOĞLU

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'İnadına Aşk' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren oyuncu Yeşim Dalgıçer, özel hayatıyla gündeme geldi.

Dalgıçer, 2024 yılının temmuz ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak Hakkı Ağaoğlu ile sadece bir törenle nişanlanmıştı.

Çift 3 ay sonra ise görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

Ağaoğlu e Dalgıçer'in bu özel günündeki nikah şahitleri; Ali Ağaoğlu, Aşkım Kapışmak ve Açelya Topaloğlu olmuştu.

Şimdilerde ekranlardan uzak duran Yeşim Dalgıçer son olarak gazeteciler tarafından görüntülendi.