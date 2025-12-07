Herkesi kahkahaya boğdu! Ece Seçkin’den samimi itiraf: Bakın eşine nasıl sesleniyormuş...

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu özel gününe birçok yakın dostu akın etti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi. Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, 'Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım.' ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu... Peki ünlüler dünyasının diğer çiftlerini biliyor musunuz? Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi. Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor. Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı. 'YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK...' Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, 'Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…' notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi. 31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi. Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi. Genç ve Erol'un mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin doğal halleri takipçilerin beğenisini kazandı. Selin Genç'in sade ama bir o kadar zarif gelinliği ise sevenlerinden tam not aldı. PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ 2014 yılında Pınar Kaşgören'den boşanan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018'de bir dönemin gözde mankenlerinden olan Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evliliğinden ise Selin ve Lina adında iki de kızları dünyaya gelmişti. Şimdilerde aile hayatlarıyla dikkat çeken çift, son olarak Sever'in romantik kutlamasıyla gündeme geldi. 'SENİ ÖYLE SEVİYORUM Kİ...' Fulya Kahveci Sever, 46 yaşına giren eşi Nihat Kahveci'nin doğum gününü şu notla kutladı: 'İyi ki doğdun aşkım. Aşkla dolup taşmakla, aşk doğurmak aynı şeyken... Kendini aşkla doğurmanın ne olduğunu anlamlandıramaz kimse çünkü bu benle alakalı... Seni öyle seviyorum ki... Kendimi seninle tekrar doğuruyorum. Her gün... İyi ki varsın, aşk iyi ki doğmuşsun' Eski mankenin romantik kutlaması 'yeniden ilanıaşk etti' yorumlarını yaptırmadan geçemedi... YEŞİM DALGIÇER- HAKKI AĞAOĞLU Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'İnadına Aşk' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren oyuncu Yeşim Dalgıçer, özel hayatıyla gündeme geldi. Dalgıçer, 2024 yılının temmuz ayında evlilik yolunda ilk adımı atarak Hakkı Ağaoğlu ile sadece bir törenle nişanlanmıştı. Çift 3 ay sonra ise görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Ağaoğlu e Dalgıçer'in bu özel günündeki nikah şahitleri; Ali Ağaoğlu, Aşkım Kapışmak ve Açelya Topaloğlu olmuştu. Şimdilerde ekranlardan uzak duran Yeşim Dalgıçer son olarak gazeteciler tarafından görüntülendi. EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI: 'ÇOK ŞANSLIYIM' Eşi hakkında Snob Magazin mikrofonlarına konuşan Dalgıçer, 'Evleneli bir sene oldu. Evlilik aşkı öldürmüyor. Proje tekliflerime karışmıyor, hiç kıskançlığı yok. Daha çok teşvik edici... Onun da şehir dışı işleri oluyor, beş gün yok mesela, ben de çok destek oluyorum. Yıllardır emek verdiğim mesleğim için bana asla 'bırak' demiyor, çok şanslıyım' ifadelerini kullandı. YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile bir ömür mutluluğa 'evet' demişti. 4 YILI GERİDE BIRAKTILAR! Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, son olarak biricik eşi İdo Tatlıses ile evliliklerinin 4. yılını kutladı. Tatlıses'e aşk dolu bir paylaşım yaparak evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şefkatli, adeta aşka geldi! Bu hallerini gören takipçileri bir ömür mutluluk dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. İşte Yasemin Şefkatli'den kıskandıran evlilik yıl dönümü paylaşımı... 'BİR SEVGİYİ ANLAMAK...' Eşi İdo Tatlıses ile birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, paylaşımına 'Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın.' notunu düştü. Çift, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN BEREN SAAT- KENAN DOĞULU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ