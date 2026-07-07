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"Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler..." Güneşi Beklerken'in yıldızından nostaljik paylaşım!

Bir döneme damgasını vuran, 2013-2014 yıllarının efsane gençlik dizisi Güneşi Beklerken'in setinden yıllar sonra nostaljik bir kare geldi. Dizide rol alan ünlü isim, paylaştığı fotoğrafla günümüzün yapay güzellik algısına ve sosyal medya filtrelerine adeta sitem etti.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:43 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:54
Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Bir dönemin çok izlenen gençlik projelerinden biri olan Güneşi Beklerken, aradan geçen yıllara rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

2013-2014 yıllarında ekranlara gelen yapım, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla bir nesli ekran başına toplamayı başarmıştı.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Son olarak dizinin set arkasından gelen buram buram nostalji kokan bir kare, sosyal medyada adeta zaman yolculuğu etkisi yarattı.

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Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

"HERKESİN KUTU BEBEK GİBİ GÖRÜNMEDİĞİ GÜNLER..."

Dizide "Yağmur" karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Merve Hazer, kişisel sosyal medya hesabından projenin çekildiği yıllara ait filtresiz ve doğal bir set fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Tek tip güzellik standartlarından dert yanan Hazer, nostaljik karesinin altına şu dikkat çekici notu düştü:

"Herkesin kutu bebek gibi görünmediği, shoplarla bambaşka olmadığımız, güzellik algısının bu kadar abartılmadığı ve hepimizin kendi güzelliği ile doğal pozlar verdiğimiz günler…"

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

BİR BAŞKA NOSTALJİK PAYLAŞIM YEŞİLÇAM GÜZELİNDEN GELMİŞTİ!

Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede" filminin hırçın Zehra'sı, "Gırgıriye" serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Beyaz perdedeki ikonik duruşuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde zaman zaman hayranlarıyla buluştuğu dijital dünyada adından söz ettiriyor.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Yaşına rağmen koruduğu zarafeti, kendine has stili ve doğal güzelliğiyle her dönem parmakla gösterilen efsane isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle genç kuşakların da hayranlığını kazanan efsane güzel Gülşen Bubikoğlu, hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme oturdu.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Takipçilerini adeta zaman tüneline sokan usta oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını "nostalji" notuyla yayınladı. Şu an 71 yaşında olan usta sanatçının hem o dönemki güzelliğini gözler önüne seren hem de bugünkü asaletine selam gönderen bu karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada adeta nostalji rüzgarları estirdi.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİREN BİR DİĞER İSİM MAVİ BONCUK OLMUŞTU...

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan nostaljik fotoğraflar, takipçileri zaman zaman geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan usta sanatçı Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adeta nostalji rüzgarları estirdi.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Özel arşivinden çıkan çok özel bir kareyi gün yüzüne çıkaran ünlü sanatçı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Emel Sayın, Türk sinemasının bir diğer dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

İki usta oyuncunun kariyerlerinin ilk dönemlerine ait bu tarihi kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sayın fotoğrafın altına "Kavak Yelleri" notunu düştü.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

GENÇLİK KARESİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM EBRU GÜNDEŞ OLMUŞTU...

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve yıllara meydan okuyan sahne performansıyla Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş, magazin gündeminden düşmüyor.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki belirgin değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir paylaşımla sosyal medyanın merkezine oturdu.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Gündeş'in yıllar içindeki değişim hızı ve estetik dokunuşları hayranları tarafından mercek altına alınmışken, geçmişin tozlu raflarından çıkan bir fotoğraf karesi ezberleri tamamen bozdu.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

90'lı yılların podyum dalgasına damga vuran, eski manken Buket Saygı, nostaljik bir sürprize imza attı. Saygı, şimdilerde herkesin dilinde olan Ebru Gündeş ile tam 24 yıl önce çekilmiş, magazin arşivlerinde daha önce hiç rastlanmamış ikonik bir karesini paylaştı.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

"NE ÇİRKİNMİŞİZ EBRU ÖZÜR!"

Eski manken, Ebru Gündeş'le paylaştığı kareye, "24 sene önce ne çirkinmişiz, Ebru özür!" notunu düştü. Zaman zaman estetik müdahaleleriyle eleştirilen veya övülen Ebru Gündeş'in, 24 yıl önceki bu saf halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

SERDAR ORTAÇ'TAN FERDİ TAYFUR NOSTALJİSİ...

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ve buna bağlı olarak gelişen zorlu süreçlerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren ünlü sanatçı, bu süreçte hayranlarıyla olan bağını koparmamak adına sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Zaman zaman gerçekleştirdiği samimi canlı yayınlar ve sitemkar açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç, bu defa takipçilerini hüzünlü ve bir o kadar da kıymetli bir geçmişe götürdü.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Serdar Ortaç, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan arabesk müziğin efsane ismi, usta sanatçı Ferdi Tayfur ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını gün yüzüne çıkardı.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Tam anlamıyla bir zaman tüneli niteliği taşıyan ve tam 31 yıl öncesine, uzanan o tarihi karede, Serdar Ortaç'ın henüz kariyerinin ilk yıllarındaki gençlik hali dikkat çekti. Müzik dünyasının iki farklı kutbunu ve iki dev ismini bir araya getiren bu özel paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

Beste Açar da annesi Nur Açar ile babası Kayahan'ın yıllar önce çekilen nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı...

Beste Açar paylaşımına şu notu düştü:

"1968 den... 8 Mart 1973, Ankara Orduevi.Babamın en yokluk zamanlarında ona daha büyük "Kayahan" efsanesi doğmadan yanında olan, yırtık ayakkabılarını sökük elbiselerini, sahne kostümlerini sabahlara kadar dikerek onu "senin harika bir sesin var,çok büyük bir sanatçı olacaksın" diye yüreklendirerek sahnelere gönderen cefakar annem. Boşandıklarında hala 39 yaşında, çok güzel bir kadınken tüm hayatını sadece babamla anılarına , bana ve torunlarına adamış güzel annem. Doğduğumdan beri bir an bile beni bırakmayan canım annem seni çok seviyorum... O en güzel en temiz, çıkarsız duyguların sahibi, onca haksızlığa tek bir kez sesini çıkartmayıp sadece Allah'a havale eden susan...

Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler... Güneşi Beklerken’in yıldızından nostaljik paylaşım!

"BİR AŞK HİKAYESİ"Nİ SANA YAZDI

Babam daha yeni tanınmaya başladığında, evde öyle son dönemlerindeki gibi bir sürü çalışan yok, elleri ile geceler boyu herkese yemek sofraları kuran ve bugün onlardan bile vefasızlık görse de görmezden gelen melek annem... Sen benim üzülmemem için hep 'boşver kızım , hasta olacaksın bu kötü insanlar yüzünden' desen de ben bu sahtekarların, kaçsa da uçsa da peşini bırakmayacağım... Siz gerçektiniz ve bunu babam da bildiği için zaten ayrılığınızdan yıllar yıllar sonra o muhteşem "Bir Aşk Hikayesi"ni sana yazdı.. İyi ki benim annemsin. "