Trend
Galeri
Trend Magazin
"Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler..." Güneşi Beklerken'in yıldızından nostaljik paylaşım!
"Herkesin kutu bebek gibi görünmediği günler..." Güneşi Beklerken'in yıldızından nostaljik paylaşım!
Bir döneme damgasını vuran, 2013-2014 yıllarının efsane gençlik dizisi Güneşi Beklerken'in setinden yıllar sonra nostaljik bir kare geldi. Dizide rol alan ünlü isim, paylaştığı fotoğrafla günümüzün yapay güzellik algısına ve sosyal medya filtrelerine adeta sitem etti.
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:54