Trend Galeri Trend Magazin Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe'nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Doğallık abidesi"

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe'nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Doğallık abidesi"

Müzik dünyasının güçlü seslerinden olan Yıldız Tilbe, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı bu kez yaptığı bir paylaşımla dikkatleri çekti. Tilbe, filtresiz halini takipçileriyle paylaşarak gündem oldu...

Giriş Tarihi: 07.09.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:26
Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

Türk müziğinde kendine has yorumlarıyla milyonların gönlünde taht kuran Yıldız Tilbe, uzun yıllardır sahnelerde enerjisi ve güçlü sesiyle adından söz ettiriyor.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

Hem genç kuşaklar hem de eski dinleyicileriyle yıllardır sıkı bir bağ kuran ünlü sanatçı, her konserinde samimiyeti ve içtenliğiyle dikkat çekiyor.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

Başarılı kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündemine düşen usta sanatçı, son olarak yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

FİLTRESİZ PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Makyajlı ancak filtresiz halini takipçilerinin beğenisini sunan Tilbe, sevenlerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

Usta sanatçı sevenlerinden çok sayıda, "Doğallık abidesi", "Her halinle çok güzelsin" şeklinde yorumlar aldı.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLAIştı!

Öte yandan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de verdiği konserde sadece müzik performansıyla değil, hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamayla da sevenlerini korkutmuştu.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

"BU HASTALIKLA MÜCADELE EDEN HERKESE ŞİFA DİLİYORUM."

Konserde, tansiyon hastası olduğunu itiraf eden Yıldız Tilbe şu ifadeleri kullanımış: "Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

"TANSİYON HASTALIĞI GERÇEKTEN ZORMUŞ"

Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum." Yıldız Tilbe, sağlık sıkıntılarına rağmen sahnede olmanın kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin hastalıkları...

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan, yıllardır aynı hastalıkla mücadele ediyor.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

Hiç böyle görmediniz! Yıldız Tilbe’nin filtresiz paylaşımı sosyal medyayı salladı! Doğallık abidesi

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.