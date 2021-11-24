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Hiç estetik yaptırmamış! Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla yıllardır ekranlarda boy gösteren Hatice Aslan, her adımıyla adından söz ettiriyor. Yüzünde herhangi bir estetik müdahalesi bulunmadığını sık sık dile getiren Aslan, "Yüzümdeki çizgileri falan izlemeyi seviyorum" diyor. Usta oyuncunun yaşını öğrenenler ise kulaklarına inanamıyor. İşte Hatice Aslan'ın estetikle ilgili yaptığı açıklamalardan satır başları...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 11:13
Hiç estetik yaptırmamış! Hatice Aslan’ın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan "Hamlet" dizisinde 'Nazan Kesmeci' rolüne hayat veren Hatice Aslan, güzelliği ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Hiç estetik yaptırmamış! Hatice Aslan’ın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı...

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Önceki akşam Okan Bayülgen'in programına konuk olan Hatice Aslan'ın 60 yaşında olduğunu duyan izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi.

Hiç estetik yaptırmamış! Hatice Aslan’ın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Bayülgen'in estetikle ilgili sorusu üzerine bu zamana kadar herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen usta oyuncu, "Kendimi gözlemeyi seviyorum. Çizgilerimi falan izliyorum yaşadığım kayıplardan dolayı oluşan beyaz saçlarımı falan gözlemek ve buna müdahale etmemek çok eğlenceli. Herkese de tavsiye ederim" dedi.

Hiç estetik yaptırmamış! Hatice Aslan’ın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hatice Aslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Hiç estetik yaptırmamış! Hatice Aslan’ın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı...

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Çocukluğu Sivasta geçen Aslan, ilk ve orta öğretimini yine Sivas'ta tamamladı.

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