Hiç estetik yaptırmamış! Hatice Aslan’ın yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan "Hamlet" dizisinde 'Nazan Kesmeci' rolüne hayat veren Hatice Aslan , güzelliği ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Bayülgen'in estetikle ilgili sorusu üzerine bu zamana kadar herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen usta oyuncu, "Kendimi gözlemeyi seviyorum. Çizgilerimi falan izliyorum yaşadığım kayıplardan dolayı oluşan beyaz saçlarımı falan gözlemek ve buna müdahale etmemek çok eğlenceli. Herkese de tavsiye ederim" dedi.