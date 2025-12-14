Trend Galeri Trend Magazin Hilal Cebeci'nin skandal Güllü açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı! "İnsan mısınız siz?"

Güllü'nün Yalova'daki vefatının ardından başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Annesini camdan itmekle suçlanan kızı gündemdeyken, Hilal Cebeci'nin skandal ifadeleri sonrası Cebeci'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

Hepimizin 'Güllü' olarak tanıdığı şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Annesini öldürmekle suçlanan Gülter gündemdeyken, konu hakkında skandal ifadelerde bulunan Hilal Cebeci'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

HİLAL CEBECİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM!

Hilal Cebeci paylaşımında: "Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman geçinemiyor, agresif içince agresifleşiyor. Lezbiyen ilişkileri var. Bir de normal de değil. Bu kızına o... diyorsun şimdi sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın" dedi.

"İNSAN MISINIZ SİZ?

Cebeci'nin skandal açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcılarından adeta tepki yağdı. Bir kullanıcı, "Yaşarken söyleseydin de cevabını alsaydın. İnsan mısınız siz?" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Paylaşımın ardından sosyal medyadan Hilal Cebeci'ye birçok tepki mesajı geldi.

Vefat eden ünlü ismin ardından Cebeci'nin yaptığı skandal açıklamalarına karşılık yorumlar gecikmedi.

İşte o mesajlardan bazıları...

HİLAL CEBECİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından Hilal Cebeci bir açıklamada daha bulundu. Konuşmasında: "Ben kimseyi korumuyorum Tuğyan'ı korumuyorum. Bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz sonucu budur. Bir söyleneni anlayın ya!" dedi.