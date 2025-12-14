Trend
Hilal Cebeci'nin skandal Güllü açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı! "İnsan mısınız siz?"
Güllü'nün Yalova'daki vefatının ardından başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Annesini camdan itmekle suçlanan kızı gündemdeyken, Hilal Cebeci'nin skandal ifadeleri sonrası Cebeci'ye sosyal medyadan tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 14.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:09