Hilal Cebeci'nin skandal Güllü açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı! "İnsan mısınız siz?"

HİLAL CEBECİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM!

Hilal Cebeci paylaşımında: "Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman geçinemiyor, agresif içince agresifleşiyor. Lezbiyen ilişkileri var. Bir de normal de değil. Bu kızına o... diyorsun şimdi sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın" dedi.