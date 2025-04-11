Trend Galeri Trend Magazin Hira Büyüdü, annesiyle tarz yarışına girdi! Demet Akalın ve kızının AVM turu bakın nasıl olay oldu...

Hira Büyüdü, annesiyle tarz yarışına girdi! Demet Akalın ve kızının AVM turu bakın nasıl olay oldu...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve kızı Hira, alışveriş merkezini adeta şenlik alanına çevirdi! Mağazaları tek tek dolaşan anne-kız, neşeli tavırları ve enerjileriyle dikkatleri üzerlerine topladı. Günün sonunda verdikleri o poz ise olay oldu!