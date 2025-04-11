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Hira Büyüdü, annesiyle tarz yarışına girdi! Demet Akalın ve kızının AVM turu bakın nasıl olay oldu...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve kızı Hira, alışveriş merkezini adeta şenlik alanına çevirdi! Mağazaları tek tek dolaşan anne-kız, neşeli tavırları ve enerjileriyle dikkatleri üzerlerine topladı. Günün sonunda verdikleri o poz ise olay oldu!

Giriş Tarihi: 11.04.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 09:22
Hira Büyüdü, annesiyle tarz yarışına girdi! Demet Akalın ve kızının AVM turu bakın nasıl olay oldu...

Demet Akalın, yoğun sahne temposunun ardından soluğu kızı Hira ile birlikte alışverişte aldı. Moda ve eğlencenin adresi olan alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü şarkıcı, Hira ile mağaza mağaza dolaşarak kaliteli bir anne-kız günü geçirdi.

Hira Büyüdü, annesiyle tarz yarışına girdi! Demet Akalın ve kızının AVM turu bakın nasıl olay oldu...

Mağazaları gezip alışveriş yapan anne-kız, neşeli ve eğlenceli geçirdikleri alışveriş gününü muhabirlere verdikleri poz ile sonlandırdı.

Hira Büyüdü, annesiyle tarz yarışına girdi! Demet Akalın ve kızının AVM turu bakın nasıl olay oldu...

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