Hırs değil "keyif" yılı! Sosyete 2026 planlarını açıkladı: "İç denge, sakinlik, huzur..."
Milyonluk yatırımlar, dev ortaklıklar ya da bitmek bilmeyen kariyer hırsları... Cemiyet hayatının ünlü isimleri için 2026, bildiğiniz tüm o şatafatlı hedeflerin rafa kalktığı yıl olacak! Herkes onlardan yeni başarı hikayeleri beklerken, onlar rotayı bambaşka bir yere çevirdi. Kimi işleri çocuklara devredip "kaçış" planı yapıyor, kimi milyon dolarlık şirketleri yönetmek yerine sadece "dengede kalmanın" peşine düşüyor. Lüksün göbeğinde "sadelik" arayan ve okuyunca "asıl zenginlik buymuş" dedirten sosyetenin şaşırtan 2026 ajandası...
Giriş Tarihi: 03.01.2026 07:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 07:44