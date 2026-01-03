Trend Galeri Trend Magazin Hırs değil "keyif" yılı! Sosyete 2026 planlarını açıkladı: "İç denge, sakinlik, huzur..."

Milyonluk yatırımlar, dev ortaklıklar ya da bitmek bilmeyen kariyer hırsları... Cemiyet hayatının ünlü isimleri için 2026, bildiğiniz tüm o şatafatlı hedeflerin rafa kalktığı yıl olacak! Herkes onlardan yeni başarı hikayeleri beklerken, onlar rotayı bambaşka bir yere çevirdi. Kimi işleri çocuklara devredip "kaçış" planı yapıyor, kimi milyon dolarlık şirketleri yönetmek yerine sadece "dengede kalmanın" peşine düşüyor. Lüksün göbeğinde "sadelik" arayan ve okuyunca "asıl zenginlik buymuş" dedirten sosyetenin şaşırtan 2026 ajandası...

BÜLENT CANKURT
Hepimiz gibi iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de 2026 yılı için kendine hedefler koymuş. Onların hedeflerini merak edip sordum. Baştan söyleyeyim, çok büyük hedefleri yok; kimi işlerini yavaşlatıp kendine daha çok zaman ayırmayı, kimi akademik kariyer yapmayı, kimi yazmayı, kimi uluslararası sergiler açmayı kimi de spora başlamayı planlamış. İşte iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin yeni yıl hedefleri...

ÇİN'İ GEZECEK - Leyla Alaton
"2026 için kendime koyduğum hedefler; sorumluluklarımı azaltmak, çocuklarıma daha çok sorumluluğu vermek, onlara mentorluk yapmak. Üçüncü neslin daha fazla işlerin içine girmesini amaçlıyorum. Ben de hiç görmediğim yerlere gitmek istiyorum. Özellikle Çin'i çok merak ediyorum. Çin'i detaylı bir şekilde gezmek istiyorum."



SANAT ÜRETİMİNE DEVAM - Ayşegül Dinçkök
"2026'da üretim pratiğimi daha da derinleştirmeyi hedefliyorum. Uluslararası sergilerin yanı sıra, çalışmalarımın çevresel farkındalık yaratacak projelerde yer alması ve sanatımın düşünmeye, hissetmeye ve harekete geçmeye alan açması önceliklerim arasında."



HEDEFİ ÇALIŞMAK - Aslıhan Koruyan Sabancı
"2026 yılında doktora çalışmalarımı, akademik araştırmalarımı ve öğretim üyeliği görevimi derinleştirerek sürdürmek istiyorum. Bunun yanı sıra altıncı kitabım olan 'Doğanın Terapötik Reçeteleri – Fitoterapi' kitabını tamamlamayı hedefliyorum."



DAHA FAZLA IŞIK SAÇACAK - Ece Şirin
"2026 yılında hem kendi içsel yolculuğumu hem de markamın büyümesini daha da derinleştirmeyi hedefliyorum. Daha fazla ülkede ışık saçmak, ilham veren projelerle kadınların ve gençlerin hayatına dokunmak, uluslararası sahnede tasarım ve düşünce dünyasında daha güçlü bir ses olmak önceliklerim arasında."



DENGENİN PEŞİNDE - Melda Kosif
"2026'da amacım, 2025'de kurduğum bu iç dengeyi daha da derinleştirmek. Daha sade, daha bilinçli ve daha yaratıcı bir yaşam sürmek; yazdıklarımla ve üretimlerimle gerçek bir anlam yaratmak istiyorum."



VARLIĞIN TADINI ÇIKARACAK - Berrin Zorlu
"Hayatın tekamülümüz için gerekli bir deneyim alanı olduğuna inanıyorum ve buradaki kısıtlı zamanımızda varlığın tadını çıkarabilmek, evrenin birliğine hizmet edebilmek 2026 için dileğim."



YENİ MACERALAR ARAYACAK - Etel Baler
"2025 güzel bir sene oldu. Çok gezmeli bir yaz geçirdim. Bu sırada birçok macera atlattım, öğrendim, üstesinden geldim ve geriye güzel anılar bıraktı. Doğum günüm de çok güzel geçti bu sene. 2026'da da yeni maceralar yaşamayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve yeni ufuklar bulmayı hedefliyorum."



DAHA SAKİN VE DAHA PLANLI - Fatoş Altınbaş
"2026'da daha sakin, daha planlı ve daha keyif aldığım bir tempoyla ilerlemek istiyorum. Yaratıcılığımı besleyecek projelere odaklanmak ve kendime daha fazla zaman ayırmak en büyük hedefim."



SAĞLIK VE HUZUR İSTİYOR - Dalia Garih
"Yaşam sürprizlerle dolu biliyorsunuz. O nedenle yeni bir yıla merhaba derken kendime hedefler koymak yerine hayatı olabildiğince sağlıklı huzurlu mutlu verimli geçirebilmeyi ümit ediyorum."



KENDİNE VAKİT AYIRACAK - Funda Arkas
"Az iş ve kendime daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Sokaktaki evlatlarımızın daha güzel planlarla hayatlarını iyileştirmek için çalışmaya devam etmek istiyorum."

HEDEFİ YÜKSEK - Aslı Gümüşel
"2026'daki en büyük hedefim, markamı Londra ve Amerika pazarında görmek. Markamı global sahneye taşımak için yoğun ve heyecan verici bir sürece giriyorum."



SINIR KOYMAK İSTEMİYOR - Çağla Bostancı
"Kendime hedef koymayı düşünmüyorum. Konulan hedeflerin bizleri sınırladığını düşünüyorum. Dengeli ve düzenli yaşamaya devam ederken, kendimi daha çok ödüllendirmeyi, ailemle ve dostlarımla keyif aldığım anları paylaşmayı, çevreme daha duyarlı olmayı istiyorum."



HEDEFLER SANAT ÜZERİNE - İnci Aksoy
"2026'da kendime verdiğim söz; daha yavaşlamak, daha dikkatle az ama öz projelere yer vermek! Sanatı yalnızca görünür kılmak değil, düşündüren ve dönüştüren alanlar yaratmak istiyorum. Uluslararası iş birliklerini güçlendirirken, genç sanatçılar için sürdürülebilir imkânlar açmayı hedefliyorum."



SPORA BAŞLAYACAK - Hediye Güral Gür
"2026'da kendim için koyduğum hedeflerden biri, bir süre önce bıraktığım spora yeniden başlamak. Bir diğer hedefim de mayıs ayında Bodrum'da açacağımız otelimizin başarılı bir sezon geçirmesini sağlamak."



ÖNEMLİ SERGİLER OLACAK - Ayşe Ege
"2026 yılında yine müthiş projelerimiz var. Özellikle dünyanın en önemli müzelerinde gerçekleşecek sergilerimiz olacak."



HOBİ EDİNECEK - Yelda Güral
"2026 yılında kendim için daha hareketli ve keyifli hedefler koydum. Sporu hayatıma daha düzenli şekilde dahil etmek istiyorum. Yeni bir hobi edinerek kendime ait zamanları çoğaltmayı hedefliyorum. Sosyal yaşantıma biraz daha fazla alan açmak da önceliklerim arasında. Ayrıca görmediğim birkaç yeni destinasyonu keşfetmek istiyorum."