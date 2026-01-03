Hırs değil "keyif" yılı! Sosyete 2026 planlarını açıkladı: "İç denge, sakinlik, huzur..."

Hepimiz gibi iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de 2026 yılı için kendine hedefler koymuş. Onların hedeflerini merak edip sordum. Baştan söyleyeyim, çok büyük hedefleri yok; kimi işlerini yavaşlatıp kendine daha çok zaman ayırmayı, kimi akademik kariyer yapmayı, kimi yazmayı, kimi uluslararası sergiler açmayı kimi de spora başlamayı planlamış. İşte iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin yeni yıl hedefleri...