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Tatil hırsızları işbaşında! Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler buluyorlar

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline çıkan birçok kişi, evini kısa ya da uzun süreliğine boş bırakıyor. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan hırsızlar ise evde kimsenin olup olmadığını anlamak için farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemler arasında kapı önündeki paspasın altına kurabiye koymak ve kapıyı etiketlemek gibi dikkat çeken taktikler yer alıyor.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 06:18 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 06:29
Tatil hırsızları işbaşında! Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler buluyorlar

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline gidenler kısa veya uzun süre evlerini boşaltacak.
Gerekli önlemlerin alınmaması halinde ise hırsızlık olaylarıyla karşılaşmak çok olası. İyisi mi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir'in tavsiyelerine kulak verelim:

Tatil hırsızları işbaşında! Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler buluyorlar

"Maalesef hırsızlar da sürekli taktik geliştiriyor. Hırsızların en son öğrendiğimiz yöntemi ise Ev sahibinin sürekli evde olmadığını netleştirmek için kapının açılan kısmına küçük bir etiket yapıştırmaları. Birkaç gün sonra gelip etiketin yırtılmamış olduğunu gördüklerinde eve girmek için cesaret elde etmiş oluyorlar."

Peki buna karşı nasıl önlem alınabilir? Çözümü yine Dr. Elbir anlatıyor:

Tatil hırsızları işbaşında! Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler buluyorlar

"Apartmandan, siteden tanıdığınız biri olabilir, akrabanız ya da arkadaşınız olabilir. En azından iki günde bir kapınızı, paspasınızın altını kontrol edip bu tip bir yapışkan gördüğünde kopartırlarsa, hırsızlar eve birilerinin gelip gittiğini zannederler. Paspası kontrol etmelerinin sebebi ise; hırsızların eve giren olup olmadığını netleştirmek için paspasın altına kurabiye koyma taktiğini kullanması."

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör