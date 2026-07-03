Tatil hırsızları işbaşında! Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler buluyorlar

"Maalesef hırsızlar da sürekli taktik geliştiriyor. Hırsızların en son öğrendiğimiz yöntemi ise Ev sahibinin sürekli evde olmadığını netleştirmek için kapının açılan kısmına küçük bir etiket yapıştırmaları. Birkaç gün sonra gelip etiketin yırtılmamış olduğunu gördüklerinde eve girmek için cesaret elde etmiş oluyorlar."

Peki buna karşı nasıl önlem alınabilir? Çözümü yine Dr. Elbir anlatıyor: