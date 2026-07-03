Tatil hırsızları işbaşında! Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler buluyorlar
Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline çıkan birçok kişi, evini kısa ya da uzun süreliğine boş bırakıyor. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan hırsızlar ise evde kimsenin olup olmadığını anlamak için farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemler arasında kapı önündeki paspasın altına kurabiye koymak ve kapıyı etiketlemek gibi dikkat çeken taktikler yer alıyor.
Giriş Tarihi: 03.07.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 06:29