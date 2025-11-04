Trend
Galeri
Trend Magazin
'Hocaların hocası' toprağa verildi... 99 yaşındaki Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı!
'Hocaların hocası' toprağa verildi... 99 yaşındaki Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı!
99 yaşında hayatını kaybeden müzik eğitimcisi, Türk sanat müziğinde hocaların hocası olarak anılan sanatçı Süheyla Altmışdört, Şişli Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş Tarihi: 04.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:42