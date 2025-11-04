’Hocaların hocası’ toprağa verildi... 99 yaşındaki Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı!

"BUGÜNLERE GELMEMDE ÇOK BÜYÜK ROLÜ VAR

Coşkun Sabah, Kaybettik ama bendeki değeri çok çok büyük. Çünkü daha 17-18 yaşındayken hem Münir Nurettin Selçuk'a hem de Doktor Nevzat Atlığ hocamıza benden bahsedip, 'Bir talebem var, ismi Coşkun Sabah, bunu muhakkak dinleyin' diyen hocamızdı. Hocamızın bugünlere gelmemde çok büyük rolü var, emeği çok büyük bizde.