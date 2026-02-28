Trend
Hollywood efsanesi Jim Carrey tanınmaz halde! 64 yaşındaki oyuncunun son hali görenleri şoke etti...
Hollywood'un "elastik yüzlü" efsanesi Jim Carrey, Paris'te düzenlenen 51. César Ödülleri'nde sadece aldığı onur ödülüyle değil, görenleri hayrete düşüren değişimiyle de geceye damga vurdu. 64 yaşındaki usta aktörün kırmızı halıdaki görüntüsü, sosyal medyada "Estetik mi, yoksa yeni bir maske mi?" tartışmalarını alevlendirdi.
Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 12:31