Hollywood efsanesi Jim Carrey tanınmaz halde! 64 yaşındaki oyuncunun son hali görenleri şoke etti...

90'lı yıllardan bugüne sinema dünyasına damga vuran, "lastik yüzlü adam" lakabıyla tanınan Jim Carrey, sadece bir komedyen değil, bir neslin kahramanı oldu. Her mimiğiyle milyonları güldüren efsane, bu kez hayranlarını şaşırtan bir değişimle gündeme geldi.