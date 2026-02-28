Trend Galeri Trend Magazin Hollywood efsanesi Jim Carrey tanınmaz halde! 64 yaşındaki oyuncunun son hali görenleri şoke etti...

Hollywood'un "elastik yüzlü" efsanesi Jim Carrey, Paris'te düzenlenen 51. César Ödülleri'nde sadece aldığı onur ödülüyle değil, görenleri hayrete düşüren değişimiyle de geceye damga vurdu. 64 yaşındaki usta aktörün kırmızı halıdaki görüntüsü, sosyal medyada "Estetik mi, yoksa yeni bir maske mi?" tartışmalarını alevlendirdi.

Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 12:31
90'lı yıllardan bugüne sinema dünyasına damga vuran, "lastik yüzlü adam" lakabıyla tanınan Jim Carrey, sadece bir komedyen değil, bir neslin kahramanı oldu. Her mimiğiyle milyonları güldüren efsane, bu kez hayranlarını şaşırtan bir değişimle gündeme geldi.

1994 yapımı The Mask (Maske) filmiyle kariyerinde devrim yaratan Carrey, o dönemde yüz kaslarını bir enstrüman gibi kullanma yeteneğiyle herkesi büyülemişti. Efsne mimikleriyle Stanley Ipkiss karakteri, sinema tarihinin en unutulmaz ikonlarından biri haline geldi.

"Ace Ventura" ile kahkahaya boğan, Truman Show ile dramdaki dehasını kanıtlayan usta aktör, Hollywood'un en çok kazanan ve en çok sevilen isimlerinden biri olmayı başardı.

Her rolünde yüzünü bambaşka bir forma sokması onun en büyük imzasıydı.

Jim Carrey, Paris'te düzenlenen 51. César Ödülleri'ne katıldı.

Sinemaya verdiği emekler için "César Onur Ödülü"ne layık görülen usta isim, şık siyah takımıyla kırmızı halıda tüm bakışları üzerine topladı.

ÖDÜLÜNÜ BABASINA İTHAF ETTİ

Sahnede ödülünü alırken duygusal anlar yaşayan Carrey, vefat eden babasını andı. ""Babamı anmak istedim. Yani, babam öyle biriydi ki, beş dakika konuşsanız, elli yıldır tanıyormuş gibi hissederdiniz" diyen ünlü aktör, salondakilere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Ödül töreninden yansıyan yakın çekim görüntüler, Carrey'nin fiziksel değişimini net bir şekilde ortaya koydu. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, ünlü aktörün yüz hatlarındaki gerginlik ve donukluk dikkat çekti.

Hayranları, 64 yaşındaki yıldızın yüzündeki pürüzsüzlük ve boyun bölgesindeki tuhaf görünüm üzerine "Acaba bir maske mi takıyor?" sorusunu sormaya başladı. Özellikle çene hattındaki değişim, estetik operasyon iddialarını güçlendirdi.

Kırmızı halı fotoğraflarının altına binlerce yorum yağdı. Birçok kullanıcı, "O eski enerjik ve hareketli yüz ifadesinden eser kalmamış, sanki yüzü tamamen donmuş" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.