Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun arşivi açıldı! Hiç görülmemiş eşyaları sergiyle gün yüzüne çıkıyor

Hollywood efsanesi Marilyn Monroe, ölümünden onlarca yıl sonra bile gizemini ve büyüleyiciliğini korumaya devam ediyor. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan ismin dünyasına ışık tutacak olan "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" sergisi, New York'taki ön gösterimiyle kapılarını araladı.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 06:55
Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun arşivi açıldı! Hiç görülmemiş eşyaları sergiyle gün yüzüne çıkıyor

Marilyn Monroe'nun kişisel eşyaları, "Marilyn Monroe: Hollywood Icon" adlı yeni bir sergide görücüye çıkmaya hazırlanıyor. New York'ta düzenlenen ön gösterimde, sanatçıya ait giysiler, belgeler, fotoğraflar ve film hatıralarından oluşan seçkin parçalar tanıtıldı. En dikkat çekici parçalar arasında, Monroe'nun 1962 Ağustos'unda öldüğü gün imzaladığına inanılan son çek de yer alıyor.

Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun arşivi açıldı! Hiç görülmemiş eşyaları sergiyle gün yüzüne çıkıyor

Bu çek, Monroe'nun yeni satın aldığı Kaliforniya, Brentwood'daki evine teslim edilen mobilyalarla ilgili. Koleksiyondaki diğer parçalar ise Monroe'yu Amerikan popüler kültür tarihinin en ikonik anlarından birine bağlıyor: 1962'de Madison Square Garden'da düzenlenen John F. Kennedy'nin doğum günü kutlamasında sahneye çıkışı.

Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun arşivi açıldı! Hiç görülmemiş eşyaları sergiyle gün yüzüne çıkıyor

Arşivde o geceye ait Monroe'nun programının yanı sıra, konsere katılan beş misafirin ücretini bizzat kendisinin ödediğini ortaya koyan el yazısı bir davet kartı da yer alıyor. Sergide öne çıkan nesnelerden biri de evinde bulunan ve saatlerce karşısında durarak görünümünü incelediği ayna.