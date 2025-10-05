Trend Galeri Trend Magazin Hollywood ve müzik dünyasından Filistin’e destek: Jenna Ortega ve Lorde seslerini yükseltti! "Kahramanım Filistin halkı"

Hollywood ve müzik dünyasından Filistin’e destek: Jenna Ortega ve Lorde seslerini yükseltti! "Kahramanım Filistin halkı"

Hollywood'un ünlü isimleri Filistin'e destek mesajı verdi. Jenna Ortega, Filistin halkının sesini duyurmaya hayranlık duyduğunu söylerken, Grammy ödüllü Lorde de New York konserinde "Filistin'e özgürlük" çağrısı yaparak İsrail'in işgal politikalarına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 06:55
Hollywood ve müzik dünyasından Filistin’e destek: Jenna Ortega ve Lorde seslerini yükseltti! Kahramanım Filistin halkı

Dünyaca ünlü yıldızlar, İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırımı lanetliyor.

Hollywood ve müzik dünyasından Filistin’e destek: Jenna Ortega ve Lorde seslerini yükseltti! Kahramanım Filistin halkı

Hollywood'un ünlü oyuncusu Jenna Ortega, bir röportajında "Kahramanınız kim?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Filistin halkına ve onların seslerini yükseltme biçimine hayranlık duyuyorum.

Hollywood ve müzik dünyasından Filistin’e destek: Jenna Ortega ve Lorde seslerini yükseltti! Kahramanım Filistin halkı

Dünya onları görmezden gelse de seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmak isterim."

Hollywood ve müzik dünyasından Filistin’e destek: Jenna Ortega ve Lorde seslerini yükseltti! Kahramanım Filistin halkı

Grammy ödüllü sanatçı Lorde de New York'taki konserinde "Filistin'e özgürlük" sözleriyle izleyicilere seslendi.

Hollywood ve müzik dünyasından Filistin’e destek: Jenna Ortega ve Lorde seslerini yükseltti! Kahramanım Filistin halkı