Hollywood ve müzik dünyasından Filistin’e destek: Jenna Ortega ve Lorde seslerini yükseltti! "Kahramanım Filistin halkı"
Hollywood'un ünlü isimleri Filistin'e destek mesajı verdi. Jenna Ortega, Filistin halkının sesini duyurmaya hayranlık duyduğunu söylerken, Grammy ödüllü Lorde de New York konserinde "Filistin'e özgürlük" çağrısı yaparak İsrail'in işgal politikalarına tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 05.10.2025 06:55