Trend Galeri Trend Magazin Hollywood yıldızının "yok artık" dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL'ye "kanını" böyle temizletti...

Hollywood yıldızının "yok artık" dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL'ye "kanını" böyle temizletti...

Hollywood'un wellness gurusu Gwyneth Paltrow, sağlıklı yaşam uğruna sınırları zorlayan deneylerine bir yenisini daha ekleyerek bu kez servet değerindeki bir "kan temizleme" yöntemiyle gündeme oturdu. Ünlü oyuncu, vücudunu mikroplastik ve toksinlerden arındırmak için tercih ettiği yaklaşık 50 bin dolarlık bu radikal işlemle, modern tıp dünyasındaki tartışmaların fitilini yeniden ateşledi.

Giriş Tarihi: 12.02.2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 16:29
Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

Sağlıklı yaşam tutkusunu zaman zaman tıbbi sınırları zorlayan deneylere dönüştüren Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, bu kez de "kan arındırma" operasyonuyla manşetlerde.

Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

53 yaşındaki yıldız, vücudundaki toksinlerden kurtulmak adına servet değerinde bir yöntem tercih etti: Terapötik Plazma Değişimi.

Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

SERVET DEĞERİNDE BİR ARINMA SEANSI

Chicago'da ultra lüks bir klinikte gerçekleşen bu operasyon için Paltrow, toplamda 49 bin 700 dolar (yaklaşık 2 milyon TL) ödediğini bizzat açıkladı.

Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

Beş seanslık bir programı kapsayan bu yöntem, aslında tıpta belirli otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan ciddi bir prosedür. Ancak Paltrow'un amacı tıbbi bir zorunluluktan ziyade, "modern dünyanın getirdiği kirlilikten" kurtulmak.

Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

Ünlü oyuncu, katıldığı bir yayında bu kararı verme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Vücudumun toksin atma konusunda genetik olarak yavaş olduğunu biliyorum. Kanımdaki mikroplastiklerin, küf kalıntılarının ve çevresel toksinlerin süzülebileceği fikri beni büyüledi. İşlemden sonra kendimi hiç olmadığı kadar berrak ve hafiflemiş hissediyorum."

Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Paltrow'un övgüyle bahsettiği bu yöntem; kanın vücuttan alınması, plazmanın filtrelenerek zararlı maddelerden ayrıştırılması ve ardından temizlenmiş kanın vücuda geri verilmesi prensibine dayanıyor.

Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

Her ne kadar yıldız isim "zihinsel bulanıklığının" geçtiğini iddia etse de, tıp uzmanları bu durumun sağlıklı bireylerde bir "detoks" yöntemi olarak pazarlanmasına şüpheyle yaklaşıyor.

Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

Uzmanlar, karaciğer ve böbreklerin bu işi zaten doğal yollarla yaptığını hatırlatarak, bu tür yüksek maliyetli işlemlerin risklerine dikkat çekiyor.

Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

ARI SOKMASINDAN KEÇİ SÜTÜNE: BİTMEYEN DENEYLER

Bu hamle, Paltrow'un tartışmalı sağlık geçmişindeki ilk vaka değil. Hatırlanacağı üzere ünlü aktris daha önce de:

  • Sekiz gün boyunca sadece keçi sütü içerek parazit detoksu yapmış,
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kendisini arılara sokturmuş,
  • Vücut enerjisini dengelemek için ozon terapileri ve kahve lavmanlarını denemişti.

Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

Sosyal medyada ise tepkiler gecikmedi. Bir kesim Paltrow'un sağlıklı yaşam konusundaki öncülüğünü takdir ederken, büyük bir çoğunluk bu durumu "zenginlerin anlamsız lüks arayışı" ve "bilim dışı bir trend" olarak nitelendirdi.

Hollywood yıldızının yok artık dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL’ye kanını böyle temizletti...

Görünen o ki, Gwyneth Paltrow ismini daha uzun süre radikal detoks yöntemleriyle yan yana duymaya devam edeceğiz.