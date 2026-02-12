Hollywood yıldızının "yok artık" dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL'ye "kanını" böyle temizletti...

Ünlü oyuncu, katıldığı bir yayında bu kararı verme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Vücudumun toksin atma konusunda genetik olarak yavaş olduğunu biliyorum. Kanımdaki mikroplastiklerin, küf kalıntılarının ve çevresel toksinlerin süzülebileceği fikri beni büyüledi. İşlemden sonra kendimi hiç olmadığı kadar berrak ve hafiflemiş hissediyorum."