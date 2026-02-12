Trend
Hollywood yıldızının "yok artık" dedirten sağlık rutini! 2 milyon TL'ye "kanını" böyle temizletti...
Hollywood'un wellness gurusu Gwyneth Paltrow, sağlıklı yaşam uğruna sınırları zorlayan deneylerine bir yenisini daha ekleyerek bu kez servet değerindeki bir "kan temizleme" yöntemiyle gündeme oturdu. Ünlü oyuncu, vücudunu mikroplastik ve toksinlerden arındırmak için tercih ettiği yaklaşık 50 bin dolarlık bu radikal işlemle, modern tıp dünyasındaki tartışmaların fitilini yeniden ateşledi.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 16:29