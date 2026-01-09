Trend Galeri Trend Magazin Hollywood'da "Gazze" avı! "Filistin'in yanındayım" dedi kariyerini tek kalemde sildiler: Javier Bardem'den şok açıklama

Hollywood'da "Gazze" avı! "Filistin'in yanındayım" dedi kariyerini tek kalemde sildiler: Javier Bardem'den şok açıklama

Sinema dünyası bu sabah dev bir skandalla sarsıldı! Oscar ödüllü efsane oyuncu Javier Bardem, yaptığı o şok açıklamalardan sonra dev film şirketleri tarafından bir gecede kara listeye alındı. Üstelik listenin tek kurbanı o da değil; Emma Stone'dan Mark Ruffalo'ya kadar Hollywood'un en parlak yıldızları şimdi devlerin hedefinde!

Giriş Tarihi: 09.01.2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:21