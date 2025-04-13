Hollywood’un boy sırları ortaya çıktı! Aslında ne kadar kısalar?

Ünlülerin boyları her zaman merak edilen, konuşulan konulardır. Hollywood yıldızlarının beyaz perdede gözüktüğünden farklı olması... Hollywood yıldızlarının sadece oyunculukları değil, fiziksel özellikleri de her zaman ilgi odağı oluyor. Kimi zaman bir başrol oyuncusu ekranda kamera açıları, kostüm detayları ya da platform ayakkabılarla 'dev' gibi gözükebiliyor veya olduğundan çok daha ufak tefek de görünebiliyor. İşte Hollywood yıldızların gerçek boyları...