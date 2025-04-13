Trend Galeri Trend Magazin Hollywood’un boy sırları ortaya çıktı! Aslında ne kadar kısalar?

Hollywood’un boy sırları ortaya çıktı! Aslında ne kadar kısalar?

Kamera açıları, kostümler ve platform ayakkabılar sayesinde olduğundan farklı görünen ünlülerin gerçek boyları şaşırtıyor. İşte perde arkasındaki gerçekler...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 09:53
Hollywood’un boy sırları ortaya çıktı! Aslında ne kadar kısalar?

Ünlülerin boyları her zaman merak edilen, konuşulan konulardır. Hollywood yıldızlarının beyaz perdede gözüktüğünden farklı olması... Hollywood yıldızlarının sadece oyunculukları değil, fiziksel özellikleri de her zaman ilgi odağı oluyor. Kimi zaman bir başrol oyuncusu ekranda kamera açıları, kostüm detayları ya da platform ayakkabılarla 'dev' gibi gözükebiliyor veya olduğundan çok daha ufak tefek de görünebiliyor. İşte Hollywood yıldızların gerçek boyları...

Hollywood’un boy sırları ortaya çıktı! Aslında ne kadar kısalar?

SCARLETT JOHANSSON - 1.60 CM

Hollywood’un boy sırları ortaya çıktı! Aslında ne kadar kısalar?

TOM CRUISE - 1.72 CM

Hollywood’un boy sırları ortaya çıktı! Aslında ne kadar kısalar?

JOHNNY DEPP - 1.78 CM

Hollywood’un boy sırları ortaya çıktı! Aslında ne kadar kısalar?

CHRISTIAN BALE - 1.83 CM