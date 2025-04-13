Hollywood’un boy sırları ortaya çıktı! Aslında ne kadar kısalar?

Ünlülerin boyları her zaman merak edilen, konuşulan konulardır. Hollywood yıldızlarının beyaz perdede gözüktüğünden farklı olması... Hollywood yıldızlarının sadece oyunculukları değil, fiziksel özellikleri de her zaman ilgi odağı oluyor. Kimi zaman bir başrol oyuncusu ekranda kamera açıları, kostüm detayları ya da platform ayakkabılarla 'dev' gibi gözükebiliyor veya olduğundan çok daha ufak tefek de görünebiliyor. İşte Hollywood yıldızların gerçek boyları... SCARLETT JOHANSSON - 1.60 CM TOM CRUISE - 1.72 CM JOHNNY DEPP - 1.78 CM CHRISTIAN BALE - 1.83 CM ANGELINA JOLIE - 1.69 CM ANNE HATHAWAY - 1.73 CM EMILIA CLARKE - 1.57 CM EMMA WATSON - 1.65 CM EMMA STONE - 1.68 CM LEONARDO DI CAPRIO - 1.83 CM BRUCE WILLIS - 1.82 CM KRISTEN STEWART - 1.65 CM JENNIFER LAWRENCE - 1.75 CM BEN AFFLECK - 1.92 CM BRAD PITT - 1.80 CM Kendi alanında birçok başarılı işe imza atmış ünlülerin fiziksel özellikleriyle ilgili sıklıkla gündeme gelen çeşitli konu başlıkları var! Estetikleri, kiloları veya incelik ölçütleri... Peki boyları? Adeta devleşen isimlerin aslında boylarını duyduğunuzda isimlerin önüne geçemediğini görecek ve çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler dünyasının boylarıyla güzellik kıstaslarını yerle bir eden isimleri... SEVDA ERGİNCİ Genç oyuncu minyonluğu yüzünden de belli olsa da 1.59'luk boyuyla olduğu gibi yeteneği de ilgi topluyor. ECE SEÇKİN Şarkılarıyla herkesin diline pelesenk olan isimlerden Ece Seçkin'in 1.55 olduğunu biliyor muydunuz? SİMGE SAĞIN 'Aşkın Olayım' şarkısıyla aylarca dillerden düşmeyen, Icardi hayranlığıyla bilinen Simge Sağın ise 1.58 boyunda. SEZEN AKSU Minik Serçe'miz, pop müziğimizin efsane ismi ise tam 1.55 boyunda! NİL KARAİBRAHİMGİL Sahnede şarkılarıyla adeta devleşen bir isim olan Nil Karaibrahimgil'in boyunun 1.55 olduğunu duyan ise inanamıyor. ÖZGE ÖZDER Oyunculuğuyla her projesinde kendisinden söz ettiren Özge Özder'in boyu ise 1.58. SEREN SERENGİL Seren Serengil'in boyunun 1.59 olduğunu biliyor muydunuz peki? ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Hem güzelliği hem oyunculuğuyla gönlümüze taht kuran bir ismi geçiyoruz! Evet, Özge Özpirinçci ise 1.60 boyuyla şaşırtanlardan. ŞENAY GÜRLER Her projesinde Türk oyuncuları arasında adeta efsane bir isme dönüşen Şenay Gürler'in boyu 1.58! SERTAB ERENER Sesiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Sertab Erener'in boyu 1.55 ama sahnede adeta bir dev! ŞEBNEM FERAH Boyuna çok şaşırılan bir diğer isim ise Türk Rock tarihinin efsane ismi Şebnem Ferah! Kendisi tam 1.55 boyunda. VİLDAN ATASEVER Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan ve minyonluğuyla da kalpleri fetheden Vildan Atasever'in boyu ise 1.58! YONCA EVCİMİK Şarkılarıyla zihnimize kazınan Yonca Evcimik'in 1.54 boyunda olduğunu biliyor muydunuz? BURÇİN TERZİOĞLU Kendisi minyonluğuyla göz doldururken aynı zamanda çoğu tahmini de boşa çıkarıyor. Yetenekli oyuncunun boyu; 1.60! PELİN KARAHAN Hem güzelliği hem oyunculuğuyla Türk televizyonlarının yıldızı Pelin Karahan ise 1.60 boyunda. GÖZDE MUTLUER Birçok projede adından söz ettiren oyuncu Gözde Mutluer'in boyu ise; 1.59!