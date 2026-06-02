Hollywood’un efsane sarışınını ölüme götüren korkunç sır! Marilyn Monroe neden sadece 36 yıl yaşayabildi?

Hollywood'un efsanevi sarışını Marilyn Monroe, asıl adıyla Norma Jeane Mortenson, bugün 100. yaşına basarken ardında bıraktığı sırlar hâlâ aydınlatılmayı bekliyor. Sadece 36 yaşında hayata veda eden yıldızın "muhtemel intihar" olarak kayıtlara geçen trajik ölümü; siyaset, mafya ve Amerikan başkanının ailesine uzanan karanlık iddialarla gizemini ilk günkü gibi koruyor. Şöhretin ağır yükü ve zorlu çocukluğunun gölgesinde geçen bu kısacık ömrün ardındaki gerçekler, aradan geçen onca yıla rağmen dünyanın en büyük komplo teorilerinin merkezinde yer almaya devam ediyor.