Hollywood’un efsane sarışınını ölüme götüren korkunç sır! Marilyn Monroe neden sadece 36 yıl yaşayabildi?

Hollywood'un efsanevi sarışını Marilyn Monroe, asıl adıyla Norma Jeane Mortenson, bugün 100. yaşına basarken ardında bıraktığı sırlar hâlâ aydınlatılmayı bekliyor. Sadece 36 yaşında hayata veda eden yıldızın "muhtemel intihar" olarak kayıtlara geçen trajik ölümü; siyaset, mafya ve Amerikan başkanının ailesine uzanan karanlık iddialarla gizemini ilk günkü gibi koruyor. Şöhretin ağır yükü ve zorlu çocukluğunun gölgesinde geçen bu kısacık ömrün ardındaki gerçekler, aradan geçen onca yıla rağmen dünyanın en büyük komplo teorilerinin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 02.06.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 06:58
Hollywood'un efsane sarışını Marilyn Monroe'nun bugün 100'üncü doğum günü! Asıl adı Norma Jeane Mortenson olan Monroe, 36 yaşında hayatını kaybettiğinde ardında birçok soru işareti bıraktı. Monroe, çocukluğuna ve şöhretin yüküne bağladığı psikolojik sorunlarla mücadele ediyordu.

Ölümü Ağustos 1962'de resmi olarak "muhtemel intihar" şeklinde kayda geçti. Ancak siyaset, gizli ajanlar, mafya ve Amerikan başkanının ailesiyle birlikte olaylara karıştığı yönündeki iddiaların ardı arkası hiç kesilmedi.

PEKİ GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA EDEN TÜRK ÜNLÜLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Kanbolat Görkem Arslan

Aslen Düzceli olan Kanbolat Görkem Arslan,4 Kasım 1980 yılında dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, oyunculuk kariyerine 2004 yılında rol aldığı "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.

"Hatırla Sevgili" projesinde canlandırdığı 'Mahir Çayan' karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, aynı zamanda "Poyraz Karayel" dizisinde canlandırdığı 'Sefer Kılıçarslan' karakteri ile geniş kitlelere adını duyurmayı başardı.

2021 yılında Hicran Akın ile bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Kanbolat Görkem Arslan, mutlu evliliği ile de sık sık adından söz ettirdi.

Hayat verdiği birçok karakter ile Türk televizyonlarının sevilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, henüz 45 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

10 Şubat 2026 tarihinde Beyoğlu'nda bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Henüz 45 yaşında erken vefatının ardından, ardında gözleri yaşla dolu eşi, meslektaşları ve hayranlarını bırakan Arslan, vefatıyla yürekleri dağladı.

Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ünlü oyuncuyu, sevenleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

ERDAL TOSUN'UN VEFATINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN GERÇEK DUYANLARI KAHRETTİ! İŞTE DETAYLAR...

Başarılı oyunculuğu ile izleyicilerin sevgisini kazanan Erdal Tosun, Yeşilçam'ın unutulmaz aktörleri Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocukları olarak 9 Nisan 1963 yılında Sarıyer'de dünyaya geldi.

Henüz 12 yaşındayken babası Necdet Tosun'u, Almanya'da geçirdiği bir trafik kazası sonucunda kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nde halkla ilişkiler ve gazetecilik eğitimi aldı.

Mahallede top oynadığı sırada kendisini keşfeden Atıf Yılmaz'ın teklif etmesiyle 1982 yılında yayınlanan 'Mine' adlı film ile sinema çıkışını gerçekleştirdi.

Erdal Tosun, bir dönem verdiği röportajda sinemaya başlangıç hikayesini anlatırken şu cümleleri kullanmıştı:

"Mahallede sosyal bir çocuğum. Bizdeki sosyallik de mahallede top oynayıp, karşı apartmanın kenarına oturup etrafa bakmak, muhabbet etmek. O sırada mahalleden geçerken Atıf ağabey (Yılmaz) beni görmüş. 'Mine' filminde de 2, 3 serseri var. Onlardan birine beni layık görmüş.

Bir gün yatıyordum. Herhalde geçerken sordu benim evimi. Pencereye vurdular. Şişe gibi gözlükleri vardı. Açtım pencereyi, 'Ben yeni filme başlayacağım. Benim yazıhaneye uğra.' dedi. Sanki o kadar emindi ki benim onu tanıdığıma."

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Konservatuvar kazanarak başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. Mezuniyetinin ardından da İstanbul Devlet Tiyatroları'nda birçok görev aldı.

Sanatçı, üniversiteden sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılarla Özel Tiyatro'nun kuruluşunda bulundu.

Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı "Eyvah Necdet", "Spartaküs Vedat", "Ekmekçi Danyal" ve "İri Hikmet" karakterleriyle tiyatroseverlerin gönlünde yer edinen Erdal Tosun, uzun yıllar ekip arkadaşlarıyla aynı sahneyi paylaştı.

1995 yılında İlknur Tosun ile dünyaevine giren Erdal Tosun, 1996 yılında ilk çocuğu olan Zeynep Kiraz ile babalık hissini tattı. Çok sayıda film ve dizide ünlü isimlerle birlikte rol oynayan Erdal Tosun, başarılı performansıyla milyonların kalbinde taht kurdu.

Unutulmaz repliklerin usta oyuncusu Tosun,30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize girmek için çıktığı yolda geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 53 yaşında hayata gözlerini yumdu ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLÜMÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Gözyaşları ve hüzünle son yolculuğuna uğurlanan Erdal Tosun, uzun süredir böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ettiği için diyalizle yaşama tutunmuştu.

Usta sanatçı, her diyaliz günü sonrasında vücudunun yorgun düşmesine rağmen hiçbir zaman canlı vericiden böbrek nakli olmaya yanaşmadı. Zira, sanatçının bu tercihi nedeniyle eski eşi İlknur Tosun ile 19 yaşındaki kızı Zeynep Kiraz Tosun'un doku uyumu bile aranmadı.

KIZININ BÖBREĞİNİ ALMAYI KABUL ETMEDİ!

Ailesinde böbrek yetmezliği hastalığı olduğu için kızı Zeynep Kiraz'ın ileride anne olabilmesi ve sağlığının olumsuz etkilenmemesi düşüncesiyle özellikle kızı Zeynep Kiraz'ın böbreğini almayı kabul etmedi.

ERKEN ÖLÜMÜYLE SEVENLERİNİ YASA BOĞAN BİR DİĞER İSİM: ŞİMAL

25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Şimal, Türk müzik dünyasında kendine özgü bir tarzı ve duygusal şarkılarıyla tanınan bir sanatçı oldu.

Genç yaşında başladığı müzik kariyerine özellikle "Bir Sırrım Var" ve "Şimal Yıldızı" gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kendine has sesi ve sahne performanslarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Şimal, güçlü duruşu ve hayata olan bağlılığıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sanatçılardandı.