Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson'ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

Tam üç Oscar ödüllü, sinemanın unutulmaz "Joker"i Jack Nicholson, 89. yaşına girerken sessizliğini bozdu! Uzun süredir sosyal hayattan kopuk bir yaşam süren ve hayranlarını endişelendiren usta oyuncunun son görüntüsü, kızı tarafından paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 25.04.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 25.04.2026 15:08
Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson’ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

Hollywood'un efsanevi ismi, üç Oscar ödüllü dev aktör Jack Nicholson, 89 yaşına basarken hayranlarına sürpriz bir selam gönderdi.

Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson’ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

2010 yapımı "Nerden Biliyorsun" (How Do You Know) filminden bu yana setlerden tamamen uzaklaşan ve Los Angeles'taki malikanesinde sakin bir hayat süren usta oyuncu, uzun süren sessizliğini kızı Lorraine Nicholson'ın paylaşımıyla bozdu.

Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson’ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

Sinema dünyasının "parlayan" yıldızının son görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; hayranları, beyaz perdenin en ikonik yüzlerinden birini yıllar sonra görmenin sevincini yaşadı.

Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson’ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ!

Jack Nicholson'ın 89. yaş günü kutlamasında, sadece aile üyeleri değil, sanat dünyasının bir başka devi de hazır bulundu. Nicholson'ın kızı Lorraine Nicholson'ın paylaştığı karede, babasına eşlik eden ismin 82 yaşındaki müzik ikonu Joni Mitchell olması, kutlamayı tam anlamıyla bir "efsaneler buluşmasına" dönüştürdü.

Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson’ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

Yıllardır kameralardan kaçan ve evinde inzivaya çekildiği söylenen usta aktörün, fotoğrafta alkışlarken ve kahkahalar atarken görülen hayat dolu hali, hayranlarının yüreğine su serpti.

Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson’ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

Lorraine'in sadece "89!" notuyla paylaştığı bu samimi anlar, Hollywood'un altın çağının ruhunu günümüze taşıdı.

Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson’ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARIYOR!

Sinema tarihine "The Shining" ve "Guguk Kuşu" gibi kült yapımlarla damga vuran Jack Nicholson, yaklaşık 16 yıldır sürdürdüğü sessizliğini korumaya devam ediyor. En son 2010 yılında "How Do You Know" (Nerden Biliyorsun) adlı filmle izleyici karşısına çıkan usta aktör, o günden bu yana Hollywood'un ışıltılı dünyasına kapılarını tamamen kapatmış durumda.

Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson’ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

Emekliliğin tadını gözlerden uzak, sakin bir şekilde çıkaran Nicholson, gizlilik konusundaki katı tutumuyla sektörün "en gizemli" isimlerinden biri haline gelmişken; kızı tarafından paylaşılan bu son fotoğraf, usta oyuncuyu özleyen milyonlarca hayranı için adeta bir bayram hediyesi oldu.

Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson’ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

GENİŞ AİLE, SESSİZ YAŞAM

Hollywood'un en kalabalık ailelerinden birine sahip olan Jack Nicholson, her ne kadar inzivaya çekilmiş olsa da koca bir imparatorluğun merkezinde yer alıyor. Paylaşımı yapan kızı Lorraine ve son yıllarda oyunculuk kariyerindeki başarısıyla babasının izinden giden oğlu Ray, efsane aktörün en çok göz önünde olan çocukları.

Hollywood’un efsanesi Jack Nicholson’ın son hali sosyal medyayı salladı! 89. yaşını böyle kutladı...

Ancak usta sanatçının farklı evlilik ve ilişkilerinden dünyaya gelen toplam altı çocuğu daha bulunuyor. Aile bağlarını her zaman özel tutmaya özen gösteren Nicholson'ın dünyasındaki en kritik isim ise kızı Lorraine; zira o, babasının dış dünyaya açılan nadir kapılarından biri ve hayranlarıyla usta oyuncu arasındaki o ince bağı koruyan tek isim olarak biliniyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör