Hollywood’un usta oyuncusundan acı haber! Diane Ladd 89 yaşında yaşamını yitirdi...

Annesini Kaliforniya'daki evinde kaybeden Laura Dern şu ifadeleri kullandı: "Harika kahramanım ve bana verilmiş en büyük armağan olan annem Diane Ladd, bu sabah yanımdayken vefat etti, O, hayal edilebilecek en büyük sanatçı, anne, büyükanne, aktris ve şefkat dolu bir ruhtu. Onu tanımak bir ayrıcalıktı."