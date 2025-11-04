Hollywood’un usta oyuncusundan acı haber! Diane Ladd 89 yaşında yaşamını yitirdi...

Oyunculuğu ile bir döneme damga vuran Diane Ladd'den acı haber geldi. Usta oyuncunun 89 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Ladd'in vefat haberini kızı sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. Annesini Kaliforniya'daki evinde kaybeden Laura Dern şu ifadeleri kullandı: 'Harika kahramanım ve bana verilmiş en büyük armağan olan annem Diane Ladd, bu sabah yanımdayken vefat etti, O, hayal edilebilecek en büyük sanatçı, anne, büyükanne, aktris ve şefkat dolu bir ruhtu. Onu tanımak bir ayrıcalıktı.' Genç kadına çok sayıda taziye mesajı geldi.