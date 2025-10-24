Trend Galeri Trend Magazin Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden bir araya geldi! O anları kızı Zehra Çilingiroğlu bakın nasıl paylaştı...

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden bir araya geldi! O anları kızı Zehra Çilingiroğlu bakın nasıl paylaştı...

Kaya Çilingiroğlu ile1997 yılında Paris'te dillere destan bir evlilik ile dünya evine giren Hülya Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdığı Çilingiroğlu ile yeniden bir araya geldi. İkilinin ayrılıklarına rağmen beraber vakit geçirdikleri anları kızları Zehra Çilingiroğlu bakın sosyal medya hesabından nasıl paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:46
1997 yılında Paris'te görkemli bir törenle evlilik yoluna adım atan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar çifti, ilişkilerini 2005 yılında noktaladı.

Evliliklerinden 1 yıl sonra 1998 yılında kızları Zehra Çilingiroğlu'nu kucaklarına alan ünlü çift, 2005 yılından bu yana kızları Zehra için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak kızları Zehra Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde ikilinin yeniden bir araya geldikleri görüldü.

ESKİ AŞIKLAR YENİDEN BİR ARADA!

Çilingiroğlu'nun bu paylaşımında ikilinin samimi halleri dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

YENİ İMAJI İLE ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Öte yandan 62 yaşındaki ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde cesur bir değişiklik yaparak imajını değiştirdi.

Avşarkızı kışa girdiğimiz şu günlerde kahkül modasına uydu.

Setten paylaştığı fotoğrafıyla yeni imajını takipçileriyle paylaşan Avşar'a beğeni yağdı.

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

EBRU GÜNDEŞ

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz etiriyor.

2024 yılının Şubat ayında dünyaevine girdiği iş insanı Murat Özdemir ile 1,5 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı.

Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

ÖZCAN DENİZ

Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti.

Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı.

İPEK TUZCUOĞLU

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.

"JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU"

Başarılı oyuncuya hayranlarından "Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin" yorumları yağdı.

PELİN AKİL

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı.

Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu.