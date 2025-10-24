Trend Galeri Trend Magazin Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden bir araya geldi! O anları kızı Zehra Çilingiroğlu bakın nasıl paylaştı...

Kaya Çilingiroğlu ile1997 yılında Paris'te dillere destan bir evlilik ile dünya evine giren Hülya Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdığı Çilingiroğlu ile yeniden bir araya geldi. İkilinin ayrılıklarına rağmen beraber vakit geçirdikleri anları kızları Zehra Çilingiroğlu bakın sosyal medya hesabından nasıl paylaştı.