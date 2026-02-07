Trend Galeri Trend Magazin Hülya Avşar 'Fazilet' karakterine böyle hazırlanıyormuş! Büyüleyici değişimi mest etti...

Hülya Avşar 'Fazilet' karakterine böyle hazırlanıyormuş! Büyüleyici değişimi mest etti...

Türk televizyon dünyasının saygıdeğer isimlerinden biri olan Hülya Avşar, oyunculuk kariyerine verdiği arayı 'Aynı Yağmurun Altında' projesi ile sonlandırmaya hazırlanıyor. Ekranlarda her rolüyle parlayan başarılı isim son olarak, yayın hayatına ATV ekranlarında başlayacak olan dizide hayat verdiği 'Fazilet' karakteri için hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınlayarak takipçilerini güzelliği karşısında bir kez daha mest etti. Paylaşıma kısa sürede sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2026 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 13:17
Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

SETLERE "FAZİLET" İLE MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Oyunculuk kariyerine verdiği arayı 'Aynı Yağmur Altında' projesiyle sonlandıran Hülya Avşar, şimdilerde hayranlarını heyecanlandıran bir karaktere hayat vermeye hazırlanıyor.
YENİ İMAJI MERAK KONUSU OLMUŞTU!

Projede 'Fazilet' rolünü üstlenen sanatçı, oyunculuktaki iddiasını şu sözlerle ortaya koymuştu: "Ben bir oyuncuysam tabii ki her rolü oynarım. İlk defa böyle bir roldeyim, bu beni heyecanlandırıyor." Avşar'ın bu yeni imajı ise şimdiden merak konusu olmuştu.

'FAZİLET' KARAKTERİNE BÖYLE HAZIRLANIYORMUŞ!

atv ekranlarında yayınlanacak olan yeni projede 'Fazilet' karakterine hayat verecek olan Avşar, son olarak sosyal medya hesabından yeni rolüne nasıl hazırlandığını takipileriyle paylaştı.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI!

Hayat verdiği her karakterle oyunculuğuna hayran bırakan Avşar'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Instagram hesabından yayınladığı karelere hayranlarından "Maşallah size", "Çok yakıştırdım", "Yılların eskitemediği kadın hep güzel, hep çiçek" yorumları geldi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE "FAZİLET" KARAKTERİNE DAİR HEYECANINDAN BAHSETMİŞTİ!

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ve şimdiden merak uyandıran "Aynı Yağmurlar Altında" dizisiyle ekranlara dönen ünlü sanatçı, yeni projesi ve hayat vereceği karakter hakkında sorulara heyecanla cevap vermişti. Projenin hazırlık süreci devam ederken, Avşar kızı canlandıracağı karakterin kariyerinde özel bir yere sahip olacağını vurguladı.

Sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşulan rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan usta oyuncu, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben de ilk defa böyle bir rolde oynadığım için çok mutluyum. Yani artık Türk sinemasında ya da dizilerde oynamadığım rol neredeyse kalmadı. Buna rağmen bu yeni karakter beni çok etkiledi. Şu an gayet keyifli ve heyecanlıyım."

SEZONUN EN İDDİALI YAPIMI

Yıllardır hem beyazperdede hem de televizyon ekranlarında sayısız unutulmaz karaktere hayat veren Hülya Avşar'ın, "oynamadığım rol kalmadı" diyerek bu yeni projesini işaret etmesi, izleyicilerdeki merak dozunu artırdı.

Aynı Yağmurlar Altında, güçlü senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Hülya Avşar'ın farklı bir imaj ve karakterle izleyici karşısına çıkacağı dizi, çok yakında ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, ATV ekranlarında yayınlanacak 'Aynı Yağmur Altında' dizisiye izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken set arkası görüntüleriyle de oldukça ses getirmişti.

PAYLAŞIMI İLGİ TOPLADI

Merak ve heyecanla beklenen dizide 'Fazilet Hanım' karakterine hayat verecek olan Hülya Avşar, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

SET ARKASI PAYLAŞIMLAR

Ünlü oyuncu set arkası ve hazırlık aşamalarını hayranlarıyla paylaştı.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Hülya Avşar'ın bu paylaşımına beğeni yağdı.

Hülya Avşar yeni rolünün hazırlıklarını paylaştı! İşte setten ilk kareler!

İşte set arkası o anlar!

Hülya Avşar, izleyicinin alışık olduğu rollerinin dışında, derinliği, etkisi ve görünüşüyle hikayenin yönünü belirleyen "Fazilet" karakterine hayat verecek. Fazilet, Ali Aydan'ın halası olarak dizinin en güçlü ve en sert kadın figürlerinden biridir. Dominant, bulunduğu her ortamda otoritesini hissettiren Fazilet, paraya ve statüye büyük önem verir. Her zaman şık, özenle stilize edilmiş kıyafet ve gösterişli aksesuarlarıyla dikkat çeken karakter, dış görünüşüyle olduğu kadar mesafeli duruşuyla da çevresine sınırlar çizer.

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur.

Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Aynı Yağmur Altında yakında atv'de!