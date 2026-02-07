Hülya Avşar ’Fazilet’ karakterine böyle hazırlanıyormuş! Büyüleyici değişimi mest etti...

Türk televizyon dünyasının saygıdeğer isimlerinden biri olan Hülya Avşar, oyunculuk kariyerine verdiği arayı 'Aynı Yağmurun Altında' projesi ile sonlandırmaya hazırlanıyor. Ekranlarda her rolüyle parlayan başarılı isim son olarak, yayın hayatına ATV ekranlarında başlayacak olan dizide hayat verdiği 'Fazilet' karakteri için hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınlayarak takipçilerini güzelliği karşısında bir kez daha mest etti. Paylaşıma kısa sürede sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte detaylar...