Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla dikkat çekti! Düzgün fiziğine övgüler yağdı…

Güzel oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu AVM'de görüntülendi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktırıyor…
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülendi.
Günlük kıyafetleri ile sade şıklığı yakalayan Zehra, yalnız başına geldiği AVM'de dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerini inceledikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor.
Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor.
Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.