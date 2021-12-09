Trend Galeri Trend Magazin Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla dikkatleri üzerine topladı! Düzgün fiziğine övgüler yağdı…

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sade şıklığıyla dikkatleri üzerine topladı! Düzgün fiziğine övgüler yağdı…

Güzel oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu AVM'de görüntülendi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktırıyor…