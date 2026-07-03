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Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! "Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da"

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hülya Avşar, önceki gün Arnavutköy'deki bir sanat galerisinden çıkarken objektiflere yansıdı. Sanatçı, tatil planlarıyla ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:49
Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Hülya Avşar, önceki gün Arnavutköy'deki bir sanat galerisinden çıkarken objektiflere yansıdı. Avşar, "Arkadaşımın sergisine geldim. Tablo aldım" dedi.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Avşar, yakında yeni bir şarkı yayınlayacağını açıkladı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Ünlü isim, tatil planlarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Ayvalık'ta klip çektim. Gidip geliyorum. 15 gün kalıyorum, sonra tekrar geçiyorum. Hem burada hem de orada vakit geçiriyorum."

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Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TENİS TURNUVASINA HAZIRLANIRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ!

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın adını taşıyan Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası, 25. yıl kutlamaları kapsamında Antalya Belek'te gerçekleştirildi.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Turnuva öncesinde farklı bir hazırlık yöntemi tercih eden Avşar, maçlara yüzerek hazırlandı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Sosyal medya hesabından paylaştığı enerjik görüntüler kısa sürede büyük ilgi topladı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Ünlü ismin fit görüntüsü ve dinamik hali takipçilerinden tam not alırken, paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından "Bu havada nasıl girmiş denize?", "O soğuk suya ben girsem hastanelik olurum", "Enerjinize hayranım", "Bravo bu yaşta" yorumları geldi.

Hülya Avşar tenis maçına yüzerek hazırlandı | Video

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

BİRİCİK KIZI GELİN OLUYOR

Sanat camiasının önde gelen isimlerinden Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, dört yıldır birliktelik yaşadığı iş insanı Mürsel Kaya'dan evlilik teklifi aldı. Teklife "evet" yanıtını veren Çilingiroğlu, bu özel anı yakın çevresiyle paylaştı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Önceki gün Etiler'de basın mensuplarının yönelttiği oldukça spesifik bir soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen usta sanatçı, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik yolunda attığı bu ilk ciddi adımı teyit etmek durumunda kaldı.

O sürecin perde arkası ve Zehra Çilingiroğlu'nun hayatını birleştirmeye hazırlandığı şanslı ismin kimliğine dair tüm detaylar gün yüzüne çıktı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

İŞTE ŞANSLI İSİM!

Hülya Avşar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Mürsel Kaya'dan aldığı evlilik teklifi sorulunca "Siz nereden biliyorsunuz?" diye şaşırdı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Sanatçı evlilikle ilgili, "Ben her şeyin zamanında olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİRLİKTE ALIŞVERİŞTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, İstanbul İstinye'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Rahat tarzı ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Avşar, mağazaları tek başına gezerek alışveriş yaptı. Zaman zaman hayranlarıyla sohbet eden ünlü isim, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Zehra, neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekerken sorulara, "Her şey yolunda gayet iyi gidiyor" dedi. Anne-kızın samimi halleri sevenleri tarafından beğeni topladı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ekranların karizmatik ismi Engin Altan Düzyatan, bu kez hayranlarının karşısına bir dizi sahnesiyle değil, "süper baba" kimliğiyle çıktı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Düzyatan, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evliliğe imza atmıştı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunan Düzyatan, son olarak kızı Alara ile kalpleri ısıtan bir paylaşım yaptı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Ünlü oyuncu, kızı Alara ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

"KÜÇÜK AŞKIMLA"

Kızını sırtına aldığı eğlenceli bir kareyi paylaşan Düzyatan, fotoğrafın altına İngilizce olarak "With my little love" (Küçük aşkımla) notunu düştü. Baba-kız arasındaki sarsılmaz bağı ve sevgiyi gözler önüne seren bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündeminin zirvesine oturdu.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

ESER-BERFU YENENLER

Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Evlendikleri yıl büyük oğulları Kuzey'e kavuşan ünlü çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Berfu-Eser Yenenler çifti, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi oldu. Bir oğulları daha olan ikili, çocuklarına Mete adını verdi.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Son olarak ünlü çiftin oğulları Mete 5. yaşına girdi. Bir video yayınlayan Berfu Yenenelr paylaşımına ise, duygusal bir de not düştü.

"Küçük oğlum artık o kadar da küçük değil🥹 İyi ki doğdun evimin neşesi, sarı balım benim🫶🏼 Annen olduğum için ne kadar şanslıyım ah bir bilsen🫠 Haberin yok ama zaten kanatların var kimsenin kırmasına da izin vermem🫶🏼"

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

Ardından bir alışveriş merkezine gelen çift mağazaları gezdi ve "Bugün Mete'nin günü, ne isterse onu yapıyoruz" dedi.

Hülya Avşar tatil rotasını açıkladı! Bir ayağım Ayvalık’ta bir ayağım İstanbul’da

BESTEMSU ÖZDEMİR

Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de sade bir törenle dünyaevine girdi.