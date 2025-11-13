Hülya Avşar'dan bomba açıklama! "Dünyada bir ilki yapıyorum"

Hülya Avşar, ortağı olduğu medikal markasının lansmanı için önceki gün Ortaköy'deki bir mekanda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerle sohbet eden Avşar, 'Türkiye'de ilkleri yapmaya alışkınım ama şu an dünyada da bir ilki yapıyorum' dedi. Geçtiğimiz günlerde 'Yeni nesil gençler gençliklerini yaşayamıyorlar, bizim zamanımızda böyle değildi' sözleri hatırlatılan sanatçı, 'Ben böyle düşünüyorum, bizim tarzımız şimdikilere demode geliyor belki ama o zaman daha güvenilir ortamlardı. Şimdikiler evde, masa başında, oyunda... Evlerde toplanıyorlar, eğlenemiyorlar bence' yorumunu yaptı. Yapay zekâ ile yapılan müzikler hakkında da konuşan Avşar, 'Her şey dönüyor dolaşıyor ve bir şekilde eskiye dönüyoruz yine. Geleneksel her zaman kazanıyor, ben bir şey olacağını sanmıyorum' dedi. Basın toplantısına katılan kardeşi Helin Avşar ise 'Hülya Hanım ile çalışmak zor mu?' sorusuna, 'Ablam beni zorluyor yalan söylemeyeyim' diyerek güldü. Öte yandan Helin Avşar'ın yıllar içinde geçirdiği değişim de gözlerden kaçmadı. Uzun bir zamandır sesi soluğu çıkmayan Helin Avşar'ın şu an ne yaptığı ise merak edilmişti. 514 binlik takipçili sosyal medya hesabında aktiflik gösteren ünlü isim, değişimiyle dikkat çekti. İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri... Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i olarak izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var. Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu daima sosyal medyanın merak edilen ünlü isimlerinden olmayı başarıyor. Özellikle Burak Özçivit'in paylaşımlarında kız kardeşi Burçun'u görenler söylemeden edemiyor. Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Instagram'da 25 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit tatil pozları ile büyük beğeni toplamıştı. Burçun Özçivit'e takipçilerinden 'Esmer güzeli' yorum yağıyor. FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ NEŞE, AYŞEN VE DEMET PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ İLKAY ATAGÜL HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ GÖZDE KOCAOĞLU - RIZA KOCAOĞLU CANER CİNDORUK- MÜNİR CAN CİNDORUK KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ'UN ABİSİ CEM TATLITUĞ BARIŞ ARDUÇ'UN ERKEK KARDEŞLERİ KAAN URGANCIOĞLU- CAN URGANCIOĞLU SERHAT ÖZCAN - REHA ÖZCAN TÜRKAN ŞORAY VE KIZ KARDEŞLERİ İSMAİL HACIOĞLU- KARDELEN HACIOĞLU ŞENER ŞEN VE KIZ KARDEŞİ İNCİ ŞEN SARP AKKAYA-ESRA AKKAYA-KAYA AKKAYA AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK GÜRKAN UYGUN VE VOLKAN UYGUN HAKAN PEKER VE ABİSİ ZAFER PEKER BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ MELİSA ŞENOLSUN VE EFECAN ŞENOLSUN PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ ATALAY ULUSOY EBRU ŞALLI VE KARDEŞİ FUNDA ŞALI MERYEM UZERLİ MERVE DİZDAR VE KARDEŞİ