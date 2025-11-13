Trend Galeri Trend Magazin Hülya Avşar'dan bomba açıklama! "Dünyada bir ilki yapıyorum"

Hülya Avşar, ortağı olduğu medikal markasının lansmanında gazetecilerle bir araya geldi. Sanatçı, "Dünyada da bir ilki yapıyorum" diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar, ortağı olduğu medikal markasının lansmanı için önceki gün Ortaköy'deki bir mekanda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerle sohbet eden Avşar, "Türkiye'de ilkleri yapmaya alışkınım ama şu an dünyada da bir ilki yapıyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde "Yeni nesil gençler gençliklerini yaşayamıyorlar, bizim zamanımızda böyle değildi" sözleri hatırlatılan sanatçı, "Ben böyle düşünüyorum, bizim tarzımız şimdikilere demode geliyor belki ama o zaman daha güvenilir ortamlardı. Şimdikiler evde, masa başında, oyunda... Evlerde toplanıyorlar, eğlenemiyorlar bence" yorumunu yaptı.

Yapay zekâ ile yapılan müzikler hakkında da konuşan Avşar, "Her şey dönüyor dolaşıyor ve bir şekilde eskiye dönüyoruz yine. Geleneksel her zaman kazanıyor, ben bir şey olacağını sanmıyorum" dedi.

Basın toplantısına katılan kardeşi Helin Avşar ise "Hülya Hanım ile çalışmak zor mu?" sorusuna, "Ablam beni zorluyor yalan söylemeyeyim" diyerek güldü.

Öte yandan Helin Avşar'ın yıllar içinde geçirdiği değişim de gözlerden kaçmadı.

Uzun bir zamandır sesi soluğu çıkmayan Helin Avşar'ın şu an ne yaptığı ise merak edilmişti.

514 binlik takipçili sosyal medya hesabında aktiflik gösteren ünlü isim, değişimiyle dikkat çekti.

