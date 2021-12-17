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Hülya Avşar’dan Sadettin Saran itirafı! Aşkları çok konuşulmuştu

Magazin dünyasının hiç kuşkusuz girdiği polemiklerle adından en çok söz ettiren isimlerinden Hülya Avşar Yeniköy'de görüntülendi. Sadettin Saran'ın hayatını kaleme aldığı 'İçimdeki Dağ' kitabında ilişkileri ve evliliklerine dair "Bazı ilişkilerim günlerce magazin basınını meşgul etti, bazısı duyulmadı bile. Bana özel kalsın isterdim. Duygularımı, yorumlar altında yaşamak yorucuydu" satırları, pişmanlık olarak değerlendirildi. Gözler 2010'da ayrıldığı Hülya Avşar'a çevrildi. Hülya Avşar'ın Sadettin Saran ile ilgili itirafı magazin gündemine damga vurdu.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 14:00
Hülya Avşar’dan Sadettin Saran itirafı! Aşkları çok konuşulmuştu

Sadettin Saran'ın hayatını kaleme aldığı 'İçimdeki Dağ' kitabı bir ay önce çıktı.

Hülya Avşar’dan Sadettin Saran itirafı! Aşkları çok konuşulmuştu

İlişkileri ve evliliklerine dair yazdığı "Bazı ilişkilerim günlerce magazin basınını meşgul etti, bazısı duyulmadı bile.

Hülya Avşar’dan Sadettin Saran itirafı! Aşkları çok konuşulmuştu

Bana özel kalsın isterdim. Duygularımı, yorumlar altında yaşamak yorucuydu" satırları, pişmanlık olarak değerlendirildi.

Hülya Avşar’dan Sadettin Saran itirafı! Aşkları çok konuşulmuştu

Posta'nın haberine göre; Gözler 2010'da ayrıldığı Hülya Avşar'a çevrildi.

Hülya Avşar’dan Sadettin Saran itirafı! Aşkları çok konuşulmuştu

Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Hülya, eski aşkına "Ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim" karşılığını verdi.

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