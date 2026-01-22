Trend
Galeri
Trend Magazin
Hülya Avşar'ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris'te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...
Hülya Avşar'ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris'te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...
'Aynı Yağmurun Altında' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar şu sıralar büyük bir gurur yaşıyor! Güzel oyuncunun Kaya Çilingiroğlu'yla olan evliliğinden dünyaya gelen ve mimar olan kızı Zehra Çilingiroğlu, Paris'te büyük bir başarıya imza attı.
Giriş Tarihi: 22.01.2026 06:14