Trend Galeri Trend Magazin Hülya Avşar'ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris'te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Hülya Avşar'ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris'te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

'Aynı Yağmurun Altında' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar şu sıralar büyük bir gurur yaşıyor! Güzel oyuncunun Kaya Çilingiroğlu'yla olan evliliğinden dünyaya gelen ve mimar olan kızı Zehra Çilingiroğlu, Paris'te büyük bir başarıya imza attı.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 06:14
Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu markasıyla, Paris'te düzenlenen Maison&Objet fuarının signature bölümüne davet edilerek önemli bir başarıya imza attı.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Marjes Studio, zamansız ve rafine tasarım anlayışıyla öne çıkarken, Zehra Çilingiroğlu da Paris'te kendi imzasını ortaya koydu.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Genç tasarımcı, fuarın en çok konuşulan ismi oldu.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Kızının başarısıyla büyük gurur duyan aynı zamanda kızı Zehra'nın mürüvvetini de görmeyi arzulayan Avşar, geçen günlerde samimi açıklamalarla gündeme gelmişti...

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

SETLERE "FAZİLET" İLE MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Oyunculuk kariyerine verdiği arayı 'Aynı Yağmur Altında' projesiyle sonlandıran Hülya Avşar, hayranlarını heyecanlandıran bir karaktere hayat verecek. Projede 'Fazilet' rolünü üstlenen sanatçı, oyunculuktaki iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Ben bir oyuncuysam tabii ki her rolü oynarım. İlk defa böyle bir roldeyim, bu beni heyecanlandırıyor." Avşar'ın bu yeni imajı şimdiden merak konusu oldu.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

"TORUN BAKMAK İSTİYORUM"

Röportajın en dikkat çeken kısmı ise Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve annelik üzerine kurduğu cümleler oldu. 27 yaşındaki kızı Zehra'nın, 3 yıldır Mürsel Kaya ile mutlu bir birliktelik sürdürdüğünü belirten Avşar, kızına evlilik baskısı yapmadığını ancak "anneanne" olmaya çok hevesli olduğunu gizlemedi.

Kızı Zehra'nın çocuklara olan düşkünlüğünü vurgulayan ünlü sanatçı, aralarındaki tatlı çekişmeyi şu sözlerle anlattı:

"Zehra 3-4 çocuk istiyor. Ona diyorum ki; 'Anneanne olursam ben size çocuğu vermem'. O da bana 'Biz de gezeriz' diyor. Ben artık torun sevmek, ilgili bir anneanne olmak istiyorum."

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

62 YAŞINDA "DOĞAL" MEYDAN OKUMA

Güzelliğiyle yıllardır adından söz ettiren 62 yaşındaki Hülya Avşar, estetik yaptırdığına dair iddialara da son noktayı koydu. Bıçak altına yatmadığını belirten Avşar Kızı, yaş almanın getirdiği çizgilerle barışık olduğunu söyledi.

Sarkmayı sevmediğini ancak yüzündeki yaşanmışlık izlerinden memnun olduğunu belirten sanatçı, "Güzel yaş aldığımı düşünüyorum. Kırışıklıklarım, yüzümün ifadesi ve gözaltımın yaşımı gösteriyor olması bana çok güzel geliyor" diyerek doğallıktan yana olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE "FAZİLET" KARAKTERİNE DAİR HEYECANINDAN BAHSETMİŞTİ!

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ve şimdiden merak uyandıran "Aynı Yağmurlar Altında" dizisiyle ekranlara dönecek olan ünlü sanatçı, yeni projesi ve hayat vereceği karakter hakkında sorulara heyecanla cevap vermişti. Projenin hazırlık süreci devam ederken, Avşar kızı canlandıracağı karakterin kariyerinde özel bir yere sahip olacağını vurguladı.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşulan rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan usta oyuncu, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben de ilk defa böyle bir rolde oynadığım için çok mutluyum. Yani artık Türk sinemasında ya da dizilerde oynamadığım rol neredeyse kalmadı. Buna rağmen bu yeni karakter beni çok etkiledi. Şu an gayet keyifli ve heyecanlıyım."

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

SEZONUN EN İDDİALI YAPIMI

Yıllardır hem beyazperdede hem de televizyon ekranlarında sayısız unutulmaz karaktere hayat veren Hülya Avşar'ın, "oynamadığım rol kalmadı" diyerek bu yeni projesini işaret etmesi, izleyicilerdeki merak dozunu artırdı.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Aynı Yağmurlar Altında, güçlü senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Hülya Avşar'ın farklı bir imaj ve karakterle izleyici karşısına çıkacağı dizi, çok yakında ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, ATV ekranlarında yayınlanacak 'Aynı Yağmur Altında' dizisiye izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken set arkası görüntüleriyle de oldukça ses getirmişti.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

PAYLAŞIMI İLGİ TOPLADI

Merak ve heyecanla beklenen dizide 'Fazilet Hanım' karakterine hayat verecek olan Hülya Avşar, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

SET ARKASI PAYLAŞIMLAR

Ünlü oyuncu set arkası ve hazırlık aşamalarını hayranlarıyla paylaştı.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Hülya Avşar'ın bu paylaşımına beğeni yağdı.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Hülya Avşar yeni rolünün hazırlıklarını paylaştı! İşte setten ilk kareler!

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

İşte set arkası o anlar!

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Hülya Avşar, izleyicinin alışık olduğu rollerinin dışında, derinliği, etkisi ve görünüşüyle hikayenin yönünü belirleyen "Fazilet" karakterine hayat verecek. Fazilet, Ali Aydan'ın halası olarak dizinin en güçlü ve en sert kadın figürlerinden biridir. Dominant, bulunduğu her ortamda otoritesini hissettiren Fazilet, paraya ve statüye büyük önem verir. Her zaman şık, özenle stilize edilmiş kıyafet ve gösterişli aksesuarlarıyla dikkat çeken karakter, dış görünüşüyle olduğu kadar mesafeli duruşuyla da çevresine sınırlar çizer.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur.

Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Aynı Yağmur Altında yakında atv'de!