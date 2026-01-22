Hülya Avşar’ın büyük gururu! Kızı Zehra Çilingiroğlu Paris’te markasını tanıttı: Tüm gözleri üzerine çevirdi...

"TORUN BAKMAK İSTİYORUM"

Röportajın en dikkat çeken kısmı ise Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve annelik üzerine kurduğu cümleler oldu. 27 yaşındaki kızı Zehra'nın, 3 yıldır Mürsel Kaya ile mutlu bir birliktelik sürdürdüğünü belirten Avşar, kızına evlilik baskısı yapmadığını ancak "anneanne" olmaya çok hevesli olduğunu gizlemedi.

Kızı Zehra'nın çocuklara olan düşkünlüğünü vurgulayan ünlü sanatçı, aralarındaki tatlı çekişmeyi şu sözlerle anlattı:

"Zehra 3-4 çocuk istiyor. Ona diyorum ki; 'Anneanne olursam ben size çocuğu vermem'. O da bana 'Biz de gezeriz' diyor. Ben artık torun sevmek, ilgili bir anneanne olmak istiyorum."