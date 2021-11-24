Hülya Avşar’ın ’demode’ çıkışına Gülben Ergen’den olay yanıt! Sular bir türlü durulmuyor

Usta oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda bomba açıklamalarda bulunmuştu. Hülya Avşar'a, "Gülben Ergen'le düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" sorusu sorulmuş, şarkıcı için söylediği "Demode" yanıtı magazin gündemini sallamıştı. Gülben Ergen ise bu sözlere kayıtsız kalamadı. Gülben Ergen, katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu. Gülben Ergen, Hülya Avşar'ın 'Demode' çıkışına da yanıt verdi.
Gülben Ergen, katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu. Gülben Ergen, Hülya Avşar'ın 'Demode' çıkışına da yanıt verdi.
'İşin Aslı' programına konuk olan Gülben Ergen, samimi açıklamalarda buldu.
Hülya Avşar'ın 'demode' benzetmesine verdiği "Bana sallamak demode olmadı gitti." cevabı günlerce konuşulan Ergen, program sunucusunun "Bu benzetme seni üzdü mü?" sorusuna yanıt verdi.
Ergen "O iyi bir pas olsaydı güzel bir gol olurdu. Ben 6 ayda bir kendini cilalayan bir kadınım. Bunlara cevap vermek bir çaba olur.
Çünkü ben kendini yenileme konusunda karşısındakini çatlatan biriyim. Tabii ki demode değilim." dedi.