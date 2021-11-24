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Hülya Avşar'ın 'demode' çıkışına Gülben Ergen'den olay yanıt! Sular bir türlü durulmuyor

Usta oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda bomba açıklamalarda bulunmuştu. Hülya Avşar'a, "Gülben Ergen'le düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" sorusu sorulmuş, şarkıcı için söylediği "Demode" yanıtı magazin gündemini sallamıştı. Gülben Ergen ise bu sözlere kayıtsız kalamadı. Gülben Ergen, katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu. Gülben Ergen, Hülya Avşar'ın 'Demode' çıkışına da yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 16:56 PAYLAŞ