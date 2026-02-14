Hülya Koçyiğit duygularına hakim olamadı! Gülşah Alkoçlar'dan Selim Soydan'a tam kadro destek: "Tarifsiz"

Selim Soydan, takım kampı için bulunduğu Büyükada'da dönemin Yeşilçam'ının en genç ve en parlak yıldızlarından Hülya Koçyiğit'le karşılaştığı o anı hiçbir zaman unutamadı. Bu tesadüfi buluşma, onun için hayatının yönünü değiştiren bir başlangıç olurken, kalbi de o günden sonra bambaşka bir ritimle atmaya başladı.