Hürrem Sultan elbisesiyle geceye damgasını vurdu! Türkiye adayı Ceren Arslan, Kainat Güzellik Yarışması'nda göz kamaştırdı

Miss Universe 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, kampın başlamasıyla adeta tüm gözlerin odak noktası oldu. Güzelliğinin yanı sıra hem duruşu hem de sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle çok konuşulan Arslan, yarışmanın sonlarına doğru geceye elbisesiyle damga vurdu!

Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:44
Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Arslan, Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programıyla uluslararası bir eğitim gördü.

İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilen Ceren Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileye mensup.

Profesyonel olarak modellik yapan Arslan, modelliğin yanı sıra çevirmenlik ve dansla da yakından ilgileniyor.

Modellik kariyerine 'Model of Turkey' yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasını adını yazdırdı ve 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland'da temsil etme hakkı elde etti.

Miss Universe 2025'te Türkiye'yi temsil edecek olan Ceren Arslan, yarışma daha başlamadan hem güzelliği hem de kamp sürecinde yaşananlarla magazin gündeminde sıkça konuşulan isimlerden biri oldu.

"BAYRAĞIMI GURURLA TAŞIYORUM"

Yarışma öncesi duygularını paylaşan Arslan, "Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak" dedi.

HÜRREM SULTAN ELBİSESİYLE GECEYE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Yarışmanın sonlarına doğru yaklaşırken Ceren Arslan, sahne tarzıyla adeta kendine hayran bıraktı. Güzelliğinin yanı sıra tercih ettiği Hürrem Sultan esintili elbisesi çok beğenildi.

Ulusal kostüm tercihiyle geceye damga vuran Kainat Güzellik Yarışması Türkiye adayı Arslan, bir kez daha tüm gözlerin odağı haline geldi.

EN BÜYÜK İDOLÜ ANNESİYMİŞ!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde canlı katıldığı programda idolünden bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Arslan, en büyük idolünün annesi olduğundan şu sözlerle bahsetmişti:

"İNANILMAZ BİR ANNEM VAR"

"Görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama aile sevgisini çok var bende. İnanılmaz bir annem var onu çok seviyorum. İdol diyince benim aklıma annem geliyor."

Aynı zamanda Ceren Arslan'ın Miss Universe sürecine kendi imkanlarıyla hazırlandığı, yanında özel bir makyöz ve saç artisti bulunmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu noktada devreye giren Demet Akalın şu sözleri söylemişti:

"İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu yorumlara kayıtsız kalmadı ve sosyal medya paylaşımında Arslan'a destek verdi. Akalın, "İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!" ifadelerini kullanarak milli temsilcinin arkasında olduğunu gösterdi.