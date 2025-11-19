Trend
Galeri
Trend Magazin
Hürrem Sultan elbisesiyle geceye damgasını vurdu! Türkiye adayı Ceren Arslan, Kainat Güzellik Yarışması'nda göz kamaştırdı
Hürrem Sultan elbisesiyle geceye damgasını vurdu! Türkiye adayı Ceren Arslan, Kainat Güzellik Yarışması'nda göz kamaştırdı
Miss Universe 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, kampın başlamasıyla adeta tüm gözlerin odak noktası oldu. Güzelliğinin yanı sıra hem duruşu hem de sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle çok konuşulan Arslan, yarışmanın sonlarına doğru geceye elbisesiyle damga vurdu!
Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:44