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Huysuz Virjin’in avukat yeğenine ihanet suçlaması! ‘Beni ve çocuğumu Londra’da yalnız bıraktı’

Huysuz Virjin'in yeğeni avukat Gizem Özköseoğlu ile iş insanı eşi Murat Özköseoğlu'nun evliliğinden üzen haber geldi. Gizem Özköseoğlu, kendisini ve çocuğunu yalnız bıraktığını öne sürdüğü eşine boşanma davası açtı. Murat Özköseoğlu ise eşi Gizem Özköseoğlu'na, kendisini aldattığı iddiasıyla karşı dava açtı.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:13 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:15
Huysuz Virjin’in avukat yeğenine ihanet suçlaması! ‘Beni ve çocuğumu Londra’da yalnız bıraktı’

Merhum sanatçı Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun yeğeni avukat Gizem Buyrukbilen Özköseoğlu ve eşi işadamı Murat Özköseoğlu'nun evlilikleri çatırdadı. Gizem Özköseoğlu; eşinin çocuğuyla birlikte yaşadıkları Londra'dan Türkiye'ye döndüğü, evliliğin sürdürülemez bir hal aldığı gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda mahkemenin yolunu tuttu.

Huysuz Virjin’in avukat yeğenine ihanet suçlaması! ‘Beni ve çocuğumu Londra’da yalnız bıraktı’

Gizem Özköseoğlu İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Murat Özköseoğlu'na boşanma davası açtı. Gizem Hanım, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, Londra'da kızıyla birlikte yaşadığını, eşinin kendilerini yalnız bıraktığını dile getirdi. Murat Özköseoğlu'nun habersiz bir şekilde Türkiye'ye döndüğünü, evliliklerinin sarsıldığını belirterek boşanmak istediğini ifade etti.

Huysuz Virjin’in avukat yeğenine ihanet suçlaması! ‘Beni ve çocuğumu Londra’da yalnız bıraktı’

DOSYA KABUL EDİLDİ
Gizem Özköseoğlu eşinden nafaka, maddi ve manevi tazminat talep etti. Mahkeme dosyayı kabul etti. Gizlilik kararı bulunan duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

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Huysuz Virjin’in avukat yeğenine ihanet suçlaması! ‘Beni ve çocuğumu Londra’da yalnız bıraktı’

'GİZEM BENİ ALDATTI'
MURAT Özköseoğlu ise eşi Gizem Özköseoğlu'na karşı dava açtı. Dilekçesinde Murat Özköseoğlu, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.

Huysuz Virjin’in avukat yeğenine ihanet suçlaması! ‘Beni ve çocuğumu Londra’da yalnız bıraktı’

Zina nedeniyle evliliklerinin temelinden sarsıldığını kaydeden Köseoğlu, boşanmak istediğini söyledi.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör