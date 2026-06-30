Trend
Galeri
Trend Magazin
Huysuz Virjin’in avukat yeğenine ihanet suçlaması! ‘Beni ve çocuğumu Londra’da yalnız bıraktı’
Huysuz Virjin’in avukat yeğenine ihanet suçlaması! ‘Beni ve çocuğumu Londra’da yalnız bıraktı’
Huysuz Virjin'in yeğeni avukat Gizem Özköseoğlu ile iş insanı eşi Murat Özköseoğlu'nun evliliğinden üzen haber geldi. Gizem Özköseoğlu, kendisini ve çocuğunu yalnız bıraktığını öne sürdüğü eşine boşanma davası açtı. Murat Özköseoğlu ise eşi Gizem Özköseoğlu'na, kendisini aldattığı iddiasıyla karşı dava açtı.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:13
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 08:59