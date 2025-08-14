Aşkları lise sıralarında başlamıştı! Sosyetik Tansa Mermerci Ekşioğlu ile eşi Can Ekşioğlu boşandı: Evliliğin bitme sebebi ’ yok artık’ dedirtti...

AŞKLARI LİSE SIRALARINDA BAŞLAMIŞTI...

Lise yıllarında başlayan ve yedi yıl süren aşklarına, yedi yıl ara verseler de; 2004 yılında, Tansa Hanım'ın doğum günü olan 29 Ocak'ta nikah masasına oturan Ekşioğlu çiftinin evliliği geçen ay tek celsede bitmiş! Mehmet Pars (20) ve Sinan San (18) adında boylarınca iki oğulları olan ve herkesin çok mutlu olduklarını düşündüğü çiftin boşanma nedenini merak edip araştırdım.