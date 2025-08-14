Trend
Galeri
Trend Magazin
Aşkları lise sıralarında başlamıştı! Sosyetik Tansa Mermerci Ekşioğlu ile eşi Can Ekşioğlu boşandı: Evliliğin bitme sebebi ' yok artık' dedirtti...
Aşkları lise sıralarında başlamıştı! Sosyetik Tansa Mermerci Ekşioğlu ile eşi Can Ekşioğlu boşandı: Evliliğin bitme sebebi ' yok artık' dedirtti...
Sosyetenin önde gelen isimlerinden olan iş insanı Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ve eşi Can Ekşioğlu, boşandı. 21 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin bu kararı, magazin gündeminin baş sıralarında yer aldı.
Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 06:15