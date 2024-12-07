"Huzur verici derecede güzel" Demet Özdemir'in çöl pozları yaktı geçti!
Geçtiğimiz aylarda "Nereye vize çıkarsa oraya gideceğim" diyen Demet Özdemir şimdi de çöl de ortaya çıktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakan Demet Özdemir'in çöl pozları takipçilerini büyüledi. "Huzur verici derecede güzel", "Çölde vaha gibi", "Bakmaya doyamadım" gibi yorumlar yağan Demet Özdemir yine sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. İşte çöl güzeli Demet Özdemir...
Giriş Tarihi: 07.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:11