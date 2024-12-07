Trend Galeri Trend Magazin "Huzur verici derecede güzel" Demet Özdemir'in çöl pozları yaktı geçti!

"Huzur verici derecede güzel" Demet Özdemir'in çöl pozları yaktı geçti!

Geçtiğimiz aylarda "Nereye vize çıkarsa oraya gideceğim" diyen Demet Özdemir şimdi de çöl de ortaya çıktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakan Demet Özdemir'in çöl pozları takipçilerini büyüledi. "Huzur verici derecede güzel", "Çölde vaha gibi", "Bakmaya doyamadım" gibi yorumlar yağan Demet Özdemir yine sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. İşte çöl güzeli Demet Özdemir...

Giriş Tarihi: 07.12.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:11
Huzur verici derecede güzel Demet Özdemir’in çöl pozları yaktı geçti!

Geçtiğimiz haftalarda Las Vegas'ta bulunan 'Hayalet Kasaba Colico'dan paylaşım yapan Demet Özdemir ardı sıra gelen tatil karelerine şimdi de çöl pozlarını ekledi.

Huzur verici derecede güzel Demet Özdemir’in çöl pozları yaktı geçti!

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu çöl pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

Huzur verici derecede güzel Demet Özdemir’in çöl pozları yaktı geçti!

Demet Özdemir'in çöl pozları takipçilerini büyüledi. İşte çöl güzeli Demet Özdemir...

Huzur verici derecede güzel Demet Özdemir’in çöl pozları yaktı geçti!

"Huzur verici derecede güzel", "Çölde vaha gibi", "Bakmaya doyamadım" gibi yorumlar yağan Demet Özdemir yine sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Huzur verici derecede güzel Demet Özdemir’in çöl pozları yaktı geçti!
SON DAKİKA SON DAKİKA