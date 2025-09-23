Trend Galeri Trend Magazin İbo ve Güllüşah'ın cevval gazeteci Oya'sıydı...Kızı meğer ünlü şarkıcıymış!

Bir dönemin en sevilen filmlerinden olan İbo ve Güllüşah'ta cevval gazeteci Oya rolüyle hafızalara kazınan Deniz Türkali'nin kızının çok ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 23.09.2025 09:09
1978 yapımı 'İbo ile Güllüşah' filminde gazeteci Oya karakterine şimdilerde 79 yaşında olan usta oyuncu Deniz Türkali hayat vermişti.

Aynı zamanda usta yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Deniz Türkali'nin kızı kendisinden ünlü çıktı.

Sanatla yoğurulan bir aileden gelen ünlü ismin kızı meğer hepimizin tanıdığı ünlü şarkıcıymış.

İlk evliliğini İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile yapan Deniz Türkali'nin kızı sevilen şarkıcı Zeynep Casalini'den başkası değil.

Sosyal medya hesabını kullanarak takipçilerini merakta bırakmayan Türkali ve kızının paylaşımlarına hayranları tarafından beğeni geliyor.

