Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: "Babandan bana kalan en güzel emanetimsin"

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: "Babandan bana kalan en güzel emanetimsin"

2017 yılında aramızdan ayrılarak milyonları yasa boğan 'Canısı' İbrahim Erkal'ın emaneti Elif, artık 9 yaşında! Merhum sanatçının eşi Filiz Erkal, babasının sadece 12 gün görebildiği kızının yeni yaşını, okuyanları gözyaşlarına boğan o sözlerle kutladı...

Giriş Tarihi: 30.03.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 10:47
İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşerek fenalaşan ve başını zemine çarpması sonucu geçirdiği beyin kanamasıyla aramızdan ayrılan fantezi müziğin buğulu sesi İbrahim Erkal, milyonları yasa boğmuştu.

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

Aradan geçen yıllar usta sanatçıya duyulan özlemi hiç bitirmezken, geride bıraktığı en hüzünlü hikaye ise henüz 12 günlükken veda etmek zorunda kaldığı kızı Elif olmuştu.

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

KÜÇÜK KIZI 9 YAŞINA BASTI!

Minik kızı ise bugün tam 9 yaşına bastı... İbrahim Erkal'ın emaneti Elif'in yeni yaşını, annesi Filiz Erkal hazırladığı duygusal bir video kolajla kutladı.

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

"EKSİKLİĞİN İÇİNDE BANA YENİDEN NEFES OLDUN"

Filiz Erkal sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan o videonun altına ise yürekleri dağlayan şu notu düştü:

"Canım kızım… 9 yıl önce kalbime bir mucize gibi dokundun. Sen benim hem en büyük sevincim hem de içimde taşıdığım en derin duygusun. Hayat bizi bazı yerlerden eksik bıraktı… Ama sen o eksikliğin içinde bana yeniden nefes, yeniden güç oldun.

İbrahim Erkal'ın minik kızı 9 yaşına bastı "Babandan bana kalan en güzel emanetimsin" | Video

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

"BABANDAN BANA KALAN EN GÜZEL EMANETİMSİN"

Sen babandan bana kalan en güzel emanetimsin; gözlerinde onun izi, gülüşünde onun sevgisi var. Ve sen ablanla abinle birlikte kalbimin en kıymetli üç parçasından birisin. İyi ki doğdun benim güzel kızım… Seni hem kalbimle hem ruhumla çok seviyorum." Filiz Erkal'ın duygusal paylaşımı kısa sürede magazin manşetlerinde yer aldı...

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

Erkal geçtiğimiz aylarda da rahmetli eşini peş peş yayınladığı fotoğraflarla anmıştı. Filiz Erkal paylaşımına, "Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… İbrahim Erkal'ın en huzurlu limanı; ailesi. Özlemle anıyoruz" notunu düşmüştü.

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

Öte yandan Filiz Erkal'ın eşini kaybettikten sonraki taşındığı evde, İbrahim Erkal için ayırdığı köşesi görenleri hüzünlendirmişti.

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

BAKIN EVİNDE RAHMETLİ EŞİNE NASIL BİR YER AYIRMIŞ...

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

BAKIN EVİNDE RAHMETLİ EŞİNE NASIL BİR YER AYIRMIŞ...

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

BAKIN EVİNDE RAHMETLİ EŞİNE NASIL BİR YER AYIRMIŞ...

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

BAKIN EVİNDE RAHMETLİ EŞİNE NASIL BİR YER AYIRMIŞ...

İbrahim Erkal sadece 12 gün koklayabilmişti... Minik kızı 9 yaşına bastı: Babandan bana kalan en güzel emanetimsin

