İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: "Babacığım..."
İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal, babasının doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Ünlü sanatçının vefatının üzerinden yıllar geçse de ailesi ve sevenleri onu unutmadı. İşte kalplerde adeta sızı bırakan o sözler...
Giriş Tarihi: 11.10.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:51