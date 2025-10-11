Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: "Babacığım..."

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: "Babacığım..."

İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal, babasının doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Ünlü sanatçının vefatının üzerinden yıllar geçse de ailesi ve sevenleri onu unutmadı. İşte kalplerde adeta sızı bırakan o sözler...

Giriş Tarihi: 11.10.2025 14:46 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:51
İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşmesi sonucu fenalaşarak yere yığılmıştı.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

Başını betona çarpan Erkal, beyin kanaması geçirmesi sonucununda hayatını kaybetmişti.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

Dilara Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyi ki doğdun babacığım" notunu yazarak babasına olan özlemini dile getirdi. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, yorumlarda hayranlarının da duygulandığı görüldü.

Fantezi müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan İbrahim Erkal, 10 Ekim 1967'de Erzurum'da doğmuş, 1990'lı yıllarda çıkardığı hit şarkılarla müzik dünyasında fırtına gibi esmişti.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

"Canısı" parçasıyla bir döneme damga vuran Erkal, şarkıcılığın yanı sıra söz yazarı, besteci, şair ve oyuncu olarak da büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE O PAYLAŞIM!

Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen İbrahim Erkal, vefatının ardından da eserleriyle yaşamaya devam ediyor.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EŞİ DE ONU ANMIŞTI!

Eşinin vefatıyla sarsılan Filiz Erkal, bir süre gözlerden uzak kalmıştı.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

Son olarak Posta Gazetesi'ne röportaj veren Filiz Erkal, yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

8 yıl önce hayat arkadaşını kaybeden Filiz Erkal, "Yıllar geçti, çok güzel bir kadınsın. Hiç mi gönlünü çalmadı biri?" sorusuna yürek burkan bir cevap verdi.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

"HALA İBRAHİM'E AŞIĞIM"

Erkal, "Asla! Ben hala İbrahim'e çok aşığım. Öyle bir şey düşünsem kendime ihanet etmiş gibi hissederim. Benim için o defter İbrahim'le açıldı ve kapandı. Aşk hala var ama sadece İbrahim'e. Elbette yeniden evlenen insanları yadırgamam ama benim tercihim bu." cevabıyla herkesin yüreğini burktu.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

Öte yandan Filiz Erkal'ın eşini kaybettikten sonraki taşındığı evde İbrahim Erkal için ayırdığı köşesi görenleri hüzünlendirmişti.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE FİLİZ ERKAL'IN 5+1 EVİ!

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE FİLİZ ERKAL'IN 5+1 EVİ!

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE FİLİZ ERKAL'IN 5+1 EVİ!

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE FİLİZ ERKAL'IN 5+1 EVİ!

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

66 yaşındaki Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Melihat Gülses, hala eserlerini büyük bir zevkle seslendirmeye devam ediyor.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

Uzun yıllardır sanatını icra eden Melihat Gülses, güçlü sesiyle meslektaşlarına örnek oluyor.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

Son olarak Gülses'in mesleği gibi sanatla donattığı evi ilgi dikkat çekti.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

Melihat Gülses'in 4+1'lik evi görenlerin beğeni yağmuruna tutuldu.

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ!

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ!

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ!

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ!

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ!

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ!

İbrahim Erkal’ı doğum gününde kızı böyle andı! İşte yürekleri burkan o paylaşım: Babacığım...

İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ!