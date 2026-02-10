Trend
Galeri
Trend Magazin
İbrahim Erkal'ın ailesinden yürek yakan paylaşım! 8 yıllık acılarını böyle paylaştılar: "Kocaman bir sevgi"
İbrahim Erkal'ın ailesinden yürek yakan paylaşım! 8 yıllık acılarını böyle paylaştılar: "Kocaman bir sevgi"
Türk müziğinin sevilen isimlerinden İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanamasının ardından 2017 yılında hayata veda etmiş, vefatı müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Usta sanatçı son olarak ailesi tarafından bakın nasıl özlemle anıldı...
Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:25