İbrahim Erkal'ın ailesinden yürek yakan paylaşım! 8 yıllık acılarını böyle paylaştılar: "Kocaman bir sevgi" 

Türk müziğinin sevilen isimlerinden İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanamasının ardından 2017 yılında hayata veda etmiş, vefatı müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Usta sanatçı son olarak ailesi tarafından bakın nasıl özlemle anıldı...

Giriş Tarihi: 10.02.2026 14:25
Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşarak yere yığılmış, başını zemine çarpmasının ardından geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Sanatçının ani vefatı müzik dünyasını ve milyonlarca hayranını derin bir üzüntüye boğarken, aradan geçen yıllara rağmen Erkal'a duyulan özlem dinmedi.

Usta sanatçı son olarak ailesinin yaptığı duygusal paylaşımlarla bir kez daha anıldı.

Erkal'ın sosyal medya hesabında ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflar peş peşe paylaşılırken, gönderiye, "Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi… İbrahim Erkal'ın en huzurlu limanı; ailesi. Özlemle anıyoruz" notu düşüldü.

Usta sanatçının eşi Filiz Erkal ve çocuklarının yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, Erkal'ın sevenleri de yorumlarıyla özlemlerini dile getirdi.

Öte yandan Filiz Erkal'ın eşini kaybettikten sonraki taşındığı evde, İbrahim Erkal için ayırdığı köşesi görenleri hüzünlendirmişti.

BAKIN EVİNDE RAHMETLİ EŞİNE NASIL BİR YER AYIRMIŞ...

