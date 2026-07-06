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İbrahim Erkal'ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal'ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...
İbrahim Erkal'ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal'ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...
Unutulmaz eserlerin sahibi merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla herkesi gözyaşlarına boğdu. Büyük kızının doğum gününü geçmişten bugüne özel karelerle kutlayan Erkal, yazdığı notla okuyanların yüreğini sızlattı.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 14:12