Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Erkal'ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal'ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

İbrahim Erkal'ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal'ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Unutulmaz eserlerin sahibi merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla herkesi gözyaşlarına boğdu. Büyük kızının doğum gününü geçmişten bugüne özel karelerle kutlayan Erkal, yazdığı notla okuyanların yüreğini sızlattı.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 14:05 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 14:12
İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Eşinin vefatının ardından çocuklarını gözlerden uzak büyütmeye gayret eden Filiz Erkal, kızı Dilara ile hem geçmişte hem de günümüzde çekilen fotoğraflarını bir araya getirdi. Nostaljik karelerin yer aldığı albümün altına yürek yakan bir not düşen Erkal, kızı için şu ifadeleri kullandı:

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

"İlk göz ağrım, canım kızım... Dilerim ömrün boyunca yüzün hep gülsün, kalbin hiç kırılmasın. Hayat sana hep en güzel kapıları açsın. Ben nefes aldığım sürece en büyük desteğin, en güvenli limanın olmaya devam edeceğim. İyi ki doğdun, iyi ki ilk göz ağrım oldun. Seni kelimelerin anlatamayacağı kadar çok seviyorum. Nice sağlıklı, mutlu yaşlara bir tanem..."

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

PAYLAŞIMLARI DUYGULANDIRDI

Filiz Erkal'ın paylaştığı nostaljik albümde, usta sanatçı İbrahim Erkal'ın kızıyla olan eski fotoğrafları ve Dilara'nın bebeklik halleri duygusal anlar yaşattı.

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İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Babasının vefat ettiği dönemde henüz çok küçük olan Dilara Erkal'ın büyüyüp zarafetiyle büyüleyen bir genç kız olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

2017 yılında evinin otoparkında tansiyonu düşerek fenalaşan ve başını zemine çarpması sonucu geçirdiği beyin kanamasıyla aramızdan ayrılan fantezi müziğin buğulu sesi İbrahim Erkal, milyonları yasa boğmuştu.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Usta sanatçının vefatıyla Türk müziğinde dolmayan bir boşluk kalırken, geride bıraktığı en büyük mirası ise ailesi oldu.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

"DOKUNDUĞUN HER KALPTE YAŞAYACAKSIN"

1 Mayıs 2017'de aramızdan ayrılan usta ismin eşi Filiz Erkal ve kızı Dilara Erkal son olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dinmeyen özlemlerini dile getirmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal, babasına olan hasretini şu sözlerle haykırmıştı:

"Hayatım boyunca taşıyacağım en güzel şey, bana bıraktığın sevgi oldu. Sen sadece bende değil, dokunduğun her kalpte hep yaşayacaksın."

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

"SENİ ANLATIRKEN İÇİM TİTRİYOR"

Sanatçının hayat arkadaşı Filiz Erkal ise yıllar geçse de acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, okuyanları gözyaşlarına boğan o satırları paylaşmıştı:

"Tam 9 yıl geçti… Ama ben hâlâ seni anlatırken içim titriyor. Hayat devam ediyor diyorlar oysa insan sevdiğini kaybedince hiçbir şey gerçekten eskisi gibi olmuyor. Ben sensiz yaşamayı öğrendim belki, ama yokluğuna alışamadım ve içimden hâlâ sana konuşuyorum. Çünkü sen benim sadece eşim değil; hayatımdaki en büyük emek, en büyük sevgi, en büyük eksikliğimsin... Kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Ruhun şad olsun... Seni hep özlemle, sevgiyle ve dualarla anıyorum."

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Öte yandan babasını kaybettiğinde henüz küçük bir çocuk olan kızı Dilara Erkal, şimdilerde 22 yaşında zarif bir genç kız olarak babasının hatırasını yaşatmaya devam ediyor.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Yıllar geçse de babasına olan özlemi hiç dinmeyen 22 yaşındaki Dilara, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla herkesi duygulandırmıştı.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

"BABA ŞEFKATİNİN EN SAF HALİ"

Arşivinden çıkardığı çocukluk fotoğraflarıyla İbrahim Erkal'ı anan genç kız, paylaşımına düştüğü o notla adeta babasına olan hasretini haykırdı. Babasıyla çekilmiş bebeklik karelerini yayınlayan Dilara paylaşımına, "Baba şefkatinin en saf, en güzel hali" notunu düşmüştü.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Aradan geçen yıllar usta sanatçıya duyulan özlemi hiç bitirmezken, geride bıraktığı en hüzünlü hikayelerden biri de henüz 12 günlükken veda etmek zorunda kaldığı en küçük kızı Elif olmuştu.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

KÜÇÜK KIZI 9 YAŞINA BASMIŞTI!

Minik kızı ise 9 yaşına basmıştı... İbrahim Erkal'ın emaneti Elif'in yeni yaşını, annesi Filiz Erkal hazırladığı duygusal bir video kolajla kutlamıştı.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

"EKSİKLİĞİN İÇİNDE BANA YENİDEN NEFES OLDUN"

Filiz Erkal sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan o videonun altına ise yürekleri dağlayan şu notu düşmüştü:

"Canım kızım… 9 yıl önce kalbime bir mucize gibi dokundun. Sen benim hem en büyük sevincim hem de içimde taşıdığım en derin duygusun. Hayat bizi bazı yerlerden eksik bıraktı… Ama sen o eksikliğin içinde bana yeniden nefes, yeniden güç oldun.

İbrahim Erkal'ın minik kızı 9 yaşına bastı "Babandan bana kalan en güzel emanetimsin" | Video

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

"BABANDAN BANA KALAN EN GÜZEL EMANETİMSİN"

Sen babandan bana kalan en güzel emanetimsin; gözlerinde onun izi, gülüşünde onun sevgisi var. Ve sen ablanla abinle birlikte kalbimin en kıymetli üç parçasından birisin. İyi ki doğdun benim güzel kızım… Seni hem kalbimle hem ruhumla çok seviyorum." Filiz Erkal'ın duygusal paylaşımı kısa sürede magazin manşetlerinde yer aldı...

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Öte yandan Filiz Erkal'ın eşini kaybettikten sonraki taşındığı evde, İbrahim Erkal için ayırdığı köşesi görenleri hüzünlendirmişti.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

BAKIN EVİNDE RAHMETLİ EŞİNE NASIL BİR YER AYIRMIŞ...

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

BAKIN EVİNDE RAHMETLİ EŞİNE NASIL BİR YER AYIRMIŞ...

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

BAKIN EVİNDE RAHMETLİ EŞİNE NASIL BİR YER AYIRMIŞ...

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

BAKIN EVİNDE RAHMETLİ EŞİNE NASIL BİR YER AYIRMIŞ...

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

MELİHAT GÜLSES

66 yaşındaki Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Melihat Gülses, hala eserlerini büyük bir zevkle seslendirmeye devam ediyor.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Uzun yıllardır sanatını icra eden Melihat Gülses, güçlü sesiyle meslektaşlarına örnek oluyor.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Son olarak Gülses'in mesleği gibi sanatla donattığı evi ilgi dikkat çekti.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

Melihat Gülses'in 4+1'lik evi görenlerin beğeni yağmuruna tutuldu.

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

İŞTE MELİHAT GÜLSES'İN ADETA SANAT KOKAN EVİ!