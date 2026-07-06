İbrahim Erkal’ın kızı Dilara kocaman genç kız oldu! Annesi Filiz Erkal’ın doğum günü paylaşımı yürekleri burktu...

"SENİ ANLATIRKEN İÇİM TİTRİYOR"

Sanatçının hayat arkadaşı Filiz Erkal ise yıllar geçse de acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, okuyanları gözyaşlarına boğan o satırları paylaşmıştı:

"Tam 9 yıl geçti… Ama ben hâlâ seni anlatırken içim titriyor. Hayat devam ediyor diyorlar oysa insan sevdiğini kaybedince hiçbir şey gerçekten eskisi gibi olmuyor. Ben sensiz yaşamayı öğrendim belki, ama yokluğuna alışamadım ve içimden hâlâ sana konuşuyorum. Çünkü sen benim sadece eşim değil; hayatımdaki en büyük emek, en büyük sevgi, en büyük eksikliğimsin... Kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Ruhun şad olsun... Seni hep özlemle, sevgiyle ve dualarla anıyorum."