İbrahim Tatlıses 50 yıl sonra Konya'da sahne aldı! "Halen iş bitmemiş"

"HALEN İŞ BİTMEMİŞ"

Yine Kayseri'deyiz. Ben salonu bu yaşta dolduruyorsam demek ki halen iş bitmemiş. Dün pastırma ve mantı yedik. Hakikaten çok güzel. Böyle bir şey yok. Ben ayak bastığım yere bereket getiririm. Bu sahne benim için çok önemli bir olay. 1945 neresi 2025 yılı neresi. Tam 50 seneyi geçmiş.