İbrahim Tatlıses 62 yaşına giren Hülya Avşar'ın yeni yaşını böyle kutladı! "İbo sana kurban olsun"

Ünlü sanatçı Hülya Avşar 62 yaşına bastı. Avşar ile "Mavi Mavi", "Ayşem", "Hülya", "Aşıksın" gibi filmlerde birlikte rol alan İbrahim Tatlıses de yakın dostunun doğum gününü unutmadı. Tatlıses, Hülya Avşar'ın yeni yaşını "İbo sana kurban olsun" diyerek kutladı.