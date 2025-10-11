Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses 62 yaşına giren Hülya Avşar'ın yeni yaşını böyle kutladı! "İbo sana kurban olsun"

Ünlü sanatçı Hülya Avşar 62 yaşına bastı. Avşar ile "Mavi Mavi", "Ayşem", "Hülya", "Aşıksın" gibi filmlerde birlikte rol alan İbrahim Tatlıses de yakın dostunun doğum gününü unutmadı. Tatlıses, Hülya Avşar'ın yeni yaşını "İbo sana kurban olsun" diyerek kutladı.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 08:10
Hem sinema, hem müzik hem de spor alanında adından bahsettiren ünlü sanatçı Hülya Avşar bugün 62 yaşına girdi.

Hülya Avşar ile "Mavi Mavi", "Ayşem", "Hülya", "Aşıksın" gibi filmlerde birlikte rol alan İbrahim Tatlıses de yakın dostunun doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

"İBO SANA KURBAN OLSUN"

Hülya Avşar ile yıllar içerisinde çekilen fotoğraflarını birleştiren Tatlıses, paylaşımına "İyi ki doğdun benim canım. İbo sana kurban olsun" ifadelerini not düştü.

Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden olan Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses'in dostluğu senelerdir sürüyor.

Öte yandan 62 yaşına giren Hülya Avşar hala güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

İşte diğer ünlü isimlerin yaşları...

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

GÖNÜL YAZAR

12 Ağustos 1936

CEYDA ATEŞ

14 Ekim 1988

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

HÜLYA AVŞAR

10 Ekim 1963

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

SERDAR ORTAÇ

16 Şubat 1970

PERİHAN SAVAŞ

14 Haziran 1957

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

ORHAN GENCEBAY

4 Ağustos 1944