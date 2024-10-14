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İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Zübeyde Melek'ten Amsterdam pozları geldi! "Zarafeti ve güzelliği tıpkı annesi"

İbrahim Tatlıses'in bir zamanlar büyük bir aşk yaşadığı Perihan Savaş'tan dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek şimdilerde evli ve 3 çocuk annesi. Zübeyde Melek Akkaş son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Zarafeti ve güzelliği ile annesine benzetilen Melek Zübeyde 16 yıl önce iş insanı Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Gözlerden ve magazinden uzak bir hayat süren Zübeyde Melek Akkaş'tan son olarak Amsterdam gezisinden pozlar geldi. Kardeşi İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin yıl dönümü partisini kaçıran Zübeyde Melek sosyal medya hesabından kutlama yapmayı da ihmal etmedi. İşte İbrahim Tatlıses'in gözde kızı Zübeyde Melek Akkaş'ın Instagram halleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:20
İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızı Zübeyde Melek’ten Amsterdam pozları geldi! Zarafeti ve güzelliği tıpkı annesi

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş özel hayatı ile oldukça merak ediliyor...

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızı Zübeyde Melek’ten Amsterdam pozları geldi! Zarafeti ve güzelliği tıpkı annesi

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızı Zübeyde Melek’ten Amsterdam pozları geldi! Zarafeti ve güzelliği tıpkı annesi

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızı Zübeyde Melek’ten Amsterdam pozları geldi! Zarafeti ve güzelliği tıpkı annesi

Şimdilerde 41 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın kızı Zübeyde Melek’ten Amsterdam pozları geldi! Zarafeti ve güzelliği tıpkı annesi

Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor.

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