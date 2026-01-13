İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl Bodrum'da kızı Dilan Çıtak'la kahvaltı yaptığı sırada yaşadığı tartışma bugün gün yüzüne çıktı. SOLUĞU KARAKOLDA ALDI Dilan Çıtak'ın kendisine kumanda fırlattığını dile getiren Tatlıses, kumandanın 'silah' sayılması sonrası soluğu karakolda aldı. KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU Ünlü türkücünün daha önce de bu yaşananlardan dolayı kızından şikayetçi olduğu ancak şikayetini geri aldığı öğrenilmişti. Ancak süreç kamu davası kapsamında sürdü. KONSERLERİNİ ERTELEDİ İbrahim Tatlıses, Almanya'daki iki konserini ileri bir tarihe erteledi. TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİ Dilan Çıtak'tan şikayetçi olan Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi'ne tekerlekli sandalyeyle geldi. HENÜZ HABERİ YOK! Şarkıcı Dilan Çıtak'ın Survivor'da olduğu için bu şikayetten henüz haberi olmadığı belirtildi. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'la konuşmadığı ve arasının açık olduğu biliniyor.