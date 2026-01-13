Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu!

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bugün soluğu karakolda aldı. İbrahim Tatlıses, Bodrum'da yaptıkları kahvaltı sonrası kızı Dilan Çıtak'ın kendisine kumanda fırlattığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 13.01.2026 23:54
İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl Bodrum'da kızı Dilan Çıtak'la kahvaltı yaptığı sırada yaşadığı tartışma bugün gün yüzüne çıktı.

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu!

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Dilan Çıtak'ın kendisine kumanda fırlattığını dile getiren Tatlıses, kumandanın 'silah' sayılması sonrası soluğu karakolda aldı.

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu!

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü türkücünün daha önce de bu yaşananlardan dolayı kızından şikayetçi olduğu ancak şikayetini geri aldığı öğrenilmişti. Ancak süreç kamu davası kapsamında sürdü.

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu!

KONSERLERİNİ ERTELEDİ

İbrahim Tatlıses, Almanya'daki iki konserini ileri bir tarihe erteledi.

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu!

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİ

Dilan Çıtak'tan şikayetçi olan Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi'ne tekerlekli sandalyeyle geldi.

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu!

HENÜZ HABERİ YOK!

Şarkıcı Dilan Çıtak'ın Survivor'da olduğu için bu şikayetten henüz haberi olmadığı belirtildi. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'la konuşmadığı ve arasının açık olduğu biliniyor.