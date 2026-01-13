İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu!

HENÜZ HABERİ YOK!

Şarkıcı Dilan Çıtak'ın Survivor'da olduğu için bu şikayetten henüz haberi olmadığı belirtildi. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'la konuşmadığı ve arasının açık olduğu biliniyor.