Ölümünün 13. yılında andı... İbrahim Tatlıses’ten Neşet Ertaş'a vefa: "Neşet Baba derviş gibi adamdı"

Neşet Ertaş'ın vefatının 13. yıl dönümünde ustanın mezarını ziyaret edip Kırşehir'de konser veren İbrahim Tatlıses konuştu: "Neşet Usta'yı iki kez programımda ağırladım. Ne bir istekte bulundu ne bir zorluk çıkardı. Rahmetli derviş gibi mütevazı bir adamdı"

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 16.10.2025 06:07
PARA ALMADI
İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ı anmak için geçtiğimiz günlerde Kırşehir'deydi.

Şehre gider gitmez ilk iş olarak ustanın mezarını ziyaret eden Tatlıses, aynı akşam da bir otelde düzenlenen anma gecesinde sahneye çıkıp türkü söyledi.

Bu konser için hiçbir ücret talebinde bulunmayan ünlü sanatçı, "O kadar türkülerini söyleyip ekmeğini yediğim ustanın hemşehrilerinden para alacak değilim" dedi.

'GERÇEK SANATÇIYDI'
Tatlıses Kırşehir dönüşü ise Neşet Ertaş'la ilgili görüşlerini paylaştı: "Neşet Usta ile ilk kez bir turne sırasında uçakta tanıştık.

Sonra iki kez benim programıma katıldı. Birlikte yemek yedik, türküler söyledik.

Programa çağırdığımızda ne bir isteği oldu ne bir zorluk çıkardı.

Kalender, kendi halinde derviş gibi mütevazı bir adamdı. O gerçek bir sanatçıydı."