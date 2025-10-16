Trend Galeri Trend Magazin Ölümünün 13. yılında andı... İbrahim Tatlıses’ten Neşet Ertaş'a vefa: "Neşet Baba derviş gibi adamdı"

Neşet Ertaş'ın vefatının 13. yıl dönümünde ustanın mezarını ziyaret edip Kırşehir'de konser veren İbrahim Tatlıses konuştu: "Neşet Usta'yı iki kez programımda ağırladım. Ne bir istekte bulundu ne bir zorluk çıkardı. Rahmetli derviş gibi mütevazı bir adamdı"