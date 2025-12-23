İbrahim Tatlıses ölüm haberiyle sarsıldı! Amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur. Tatlıses'in sanatçılığın dışında gıda, turizm, inşaat, iletişim ve ulaşım gibi birçok alanda da yatırımı bulunmaktadır.