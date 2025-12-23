İbrahim Tatlıses ölüm haberiyle sarsıldı! Amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı

Türk müziğinin güçlü sesleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses, acı bir haberle magazin gündeminde yer aldı. Usta sanatçı amcasının vefat haberini sevenlerine duyurdu. Instagram hesabı üzerinden vefat haberini paylaşan Tatlıses, 'Amcam Halil (Ağa) Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tüm ailemizin başı sağ olsun' dedi. Ünlü sanatçıya takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi. İBRAHİM TATLISES KİMDİR? İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 Şanlıurfa doğumlu Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı ve iş insanı. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen İbrahim Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkarmış, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur. Tatlıses'in sanatçılığın dışında gıda, turizm, inşaat, iletişim ve ulaşım gibi birçok alanda da yatırımı bulunmaktadır. Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuştur. Suikast girişiminden dokuz sene sonra Tatlıses, 14 Kasım 2020 - 18 Mayıs 2022 tarihleri arasında tekrar Star TV'de yayımlanan ve 43 bölüm süren İbo Show programını sundu. Reytinglerinin düşük olduğu sebebiyle bir süre boyunca yayıncı kanal bulamadığı iddia edilen programın 2023 itibarıyla Tatlıses TV'de yayımlanacağı açıklandı.