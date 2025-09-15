Trend Galeri Trend Magazin ​İbrahim Tatlıses ‘Urfada Oxford vardı da biz mi okumadık’ demişti… Torunu Berfin Oxford’a adım attı!

İbrahim Tatlıses'in "Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" sözleri hafızalardaki yerini korurken, İmparator'un gözlerden uzak büyüyen torunu Berfin'den dikkat çeken bir haber geldi. Genç Berfin, Oxford'a başvurarak dedesinin yıllar önceki sözlerini adeta tersine çevirdi!

Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:25
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi kadar özel hayatı, ailesi de konuşuluyor.

Tatlıses'in son olarak güzelliğiyle görenlerin beğenisini kazanan torunu Berfin gündem oldu.

Gözlerden uzak büyüyen genç Berfin, eğitim hayatıyla gündeme geldi.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford'a başvurarak adeta dedesinin yıllar önce söylediği "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" sözlerini hatırlattı.

Peki torunuyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in aslında kaç çocuğunun olduğunu biliyor musunuz?

İBRAHİM TATLISES'İN 7 ÇOCUĞU VAR

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı ancak doğduğu günden bu yana İbrahim Tatlıses'in en çok konuşulan çocuğu Derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu İdo Tatlı oldu. Ardından şarkıcı Dilan Çıtak'ın babasının da İbrahim Tatlıses olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in 2019 yılında boşandığı eşi Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada isimli bir kızı daha var. İbrahim Tatlıses'in en az bilinen çocukları ise kendisi çok ünlü olmadan dünyaya gelenler Ahmet Tatlı, Gülşen Tatlı.

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor.

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

Perihan Savaş son olarak 40 yaşına basan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

Perihan Savaş kızının doğum gününü bu kare ile kutladı.

İda Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de ablaları Melek Zübeyde'nin doğum gününü unutmadı.

İbrahim Tatlıses, kızı Melek Zübeyde Akkaş ile oğlu İdo Tatlıses'in düğününde halay çekmişti.

Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'tan da bir erkek kardeşi var.

Melek Zübeyde Akkaş ile kardeşi Savaş Zafer.

Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı.

Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı.

Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor.

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Perihan Savaş daha önce kendisine yöneltilen "Yılmaz Zafer dendiğinde aklınıza gelen ilk şey ne?" sonrusuna
"Adam gibi adam. Adamım, hayatta tek geçerim." yanıtını vermişti. Perihan Savaş, Yılmaz Zafer ile büyük bir aşk yaşamış, fakat yakışıklı oyuncunun genç yaşta yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetmesi ile sarsılmıştı.

Yılmaz Zafer geçirdiği bir kalp krizi sonrasında beynine dört dakika oksijen gitmediği için rahatsızlanıp sonra da hayatını kaybetmişti. Yılmaz Zafer öldüğünde oğlu Savaş Zafer çok küçüktü.

Şimdilerde yakışıklılığı ile babasına benzetilen Savaş Zafer fenomen Melis Ketenci ile evli.

İşte rahmetli oyuncu Yılmaz Zafer ile Perihan Savaş'ın oğulları Savaş Zafer

Perihan Savaş'ın hayatı da filmlere konu olacak türden. Perihan Savaş filmlerini aratmayan hayat hikâyesini Hürriyet'e verdiği röportajda anlatmıştı.

Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var.

Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmiş. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile Perihan Savaş'ın hayat hikayesi...