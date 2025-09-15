Trend
İbrahim Tatlıses ‘Urfada Oxford vardı da biz mi okumadık’ demişti… Torunu Berfin Oxford’a adım attı!
İbrahim Tatlıses'in "Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" sözleri hafızalardaki yerini korurken, İmparator'un gözlerden uzak büyüyen torunu Berfin'den dikkat çeken bir haber geldi. Genç Berfin, Oxford'a başvurarak dedesinin yıllar önceki sözlerini adeta tersine çevirdi!
Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:25