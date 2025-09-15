​İbrahim Tatlıses ‘Urfada Oxford vardı da biz mi okumadık’ demişti… Torunu Berfin Oxford’a adım attı!

Peki torunuyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in aslında kaç çocuğunun olduğunu biliyor musunuz?

İBRAHİM TATLISES'İN 7 ÇOCUĞU VAR

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı ancak doğduğu günden bu yana İbrahim Tatlıses'in en çok konuşulan çocuğu Derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu İdo Tatlı oldu. Ardından şarkıcı Dilan Çıtak'ın babasının da İbrahim Tatlıses olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in 2019 yılında boşandığı eşi Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada isimli bir kızı daha var. İbrahim Tatlıses'in en az bilinen çocukları ise kendisi çok ünlü olmadan dünyaya gelenler Ahmet Tatlı, Gülşen Tatlı.