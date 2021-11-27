İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız Bodrum’da buluştu! İbo 39 yaş küçük sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açmıştı

69 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyordu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tatlıses, genç sevgilisiyle sık sık paylaşımlarda bulunuyordu. Ancak İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük olan sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldı ve yeni bir aşka yelken açtı. Son olarak ise Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız'la buluştu.

İzmir'de yaşayan ve zaman zaman Bodrum'a gelerek dinlenmeye geçen İbrahim Tatlıses, önceki gün Bitez Mahallesi'nde bulunan işletmesinde eski eşi Ayşegül Yıldız ile bir araya geldi. Çiğköfte ve kebap yiyen ikilinin uzun süre mekanda oturduğu öğrenildi. Vatandaşlara çiğköfte ısmarlayan Tatlıses daha sonra Yıldız'la birlikte mekandan ayrıldı.

69 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyordu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tatlıses, genç sevgilisiyle sık sık paylaşımlarda bulunuyordu. Ancak İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 43 yaş küçük olan sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Tatlıses'in paylaştığı karedeki genç kadının yeni sevgilisi olduğu öne sürülürken, ilişkinin detayları da ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses ile 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ayrıldığı iddiası gündem oldu. İkilinin sessiz sedasız ayrıldığı, Tatlıses'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Tatlıses geçtiğimiz gün bir kadınla el ele pozunu paylaşmış ve "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" mesajını yazdı.