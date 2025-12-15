Trend Galeri Trend Magazin 2 güçlü ses aynı sahnede buluştu! İbrahim Tatlıses ve Orta Doğu'nun ikonu Maya Diab'tan unutulmaz performans: "I love İmparator"

2 güçlü ses aynı sahnede buluştu! İbrahim Tatlıses ve Orta Doğu'nun ikonu Maya Diab'tan unutulmaz performans: "I love İmparator"

'İmpartor' lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve Orta Doğu'nun güçlü sesi Maya Diab aynı sahneyi paylaştı. Dinleyicilerine unutulmaz gece yaşatan ikili, performanslarıyla sevenlerinden tam puan aldı. İkonik yıldız Diab, 'I love İmparator' diyerek Tatlıses'e hayranlığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:21
Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses ile Orta Doğu'nun ikonik yıldızı Maya Diab, Şişli'deki popüler mekanda müzik ve eğlence dolu bir geceye imza attı.

Gecede sahneye ilk olarak çıkan Maya Diab, sahne şovuyla büyük alkış topladı. Diab'ın sahnesini tamamlamasının ardından geceye damga vuran sürpriz an yaşandı.

İbrahim Tatlıses'in sahnesine çıkan Maya Diab, İmparator'a eşlik ederek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Birlikte seslendirdikleri "Esmer Yarim" büyük alkış alırken, Diab çocukluğundan bu yana Tatlıses'e duyduğu hayranlığı dile getirerek, "I Love İmparator" sözleriyle usta sanatçıya olan sevgisini sahneden ilan etti.

Kısa bir performansın ardından sahneyi İmparator'a teslim eden Diab, geceye unutulmaz bir imza attı.

Ardından sahneyi devralan İbrahim Tatlıses, eski günleri aratmayan performansıyla konuklara adeta müzik ziyafeti yaşattı.

Peki şimdilerin İmparator'u olan İbrahim Tatlıses'in bu günlere gelmek için hangi yollardan geçtiğini biliyor musunuz? Gelin usta sanatçının hayat hikayesine birlikte bakalım!

1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in hayatı, doğduğu anda bile kolay olmamıştır.

Babası cezaevinde olan Tatlıses, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemedi. Bu durumla ilgili olarak "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Okuma yazma öğrenememesine rağmen hayata tutunmak için çalışmak zorunda kalan Tatlıses, daha çocuk yaşlarda çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştır.

Su satıcılığı yapmış, çığırtkanlık yaparak sinemalarda "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştır. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön vermiştir.

Tatlıses'in kendi ifadesiyle, su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biridir: "Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi." Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştır.

İŞTE İLK MESLEĞİ!

Gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Zor ve ağır iş koşullarına rağmen hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmemiştir. İnşaatlarda çalışırken türkü söylemeyi de ihmal etmeyen Tatlıses, sesini ve yeteneğini orada keşfetmiştir. Adanalı bir sinemacı tarafından bu yeteneği fark edilmiştir. Bu keşif, onun hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur.

İbrahim Tatlıses, ilk olarak Adana'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. Daha sonra Ankara'ya gelerek, burada gazino ve pavyonlarda sahne deneyimi edinmiştir.

1974 yılında söylediği "Ayağında Kundura" türküsü ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Bu başarı onun radyoya ve televizyona çıkmasını sağlamış, böylece sanat kariyeri ivme kazanmıştır.

70'li yılların ortalarında ise İstanbul'a geçerek sahne hayatını burada sürdürmüştür. İstanbul'daki müzik ve eğlence dünyasında kendisine önemli bağlantılar kurmuş, özellikle kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanışmıştır. Tüm bu aşamalar, İbrahim Tatlıses'in zorluklarla dolu hayat yolculuğunun bir parçası olmuştur.

İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önceki hayatı, disiplin, sabır ve çalışma azmiyle doludur. Okula gitmeden, zorlu işlerde çalışarak ve hayatın ona getirdiği tüm engellere rağmen yılmadan yoluna devam eden Tatlıses, başarıyı hak etmiş ve bugün Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmuştur. Onun hikayesi, pek çok kişiye ilham veren, emek ve azimle hayatta neler başarılabileceğinin somut bir örneğidir.

FERDİ TAYFUR DA İLK MESLEĞİ İLE ŞAŞIRTAN İSİMLERDEN!

Arabesk müzik denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Ferdi Tayfur, müzik kariyerinde başarısına ulaşmadan önce zorlu bir hayat mücadelesi vermişti.

Adana'da doğup büyüyen Tayfur, çocukluk yıllarından itibaren ailesine destek olmak adına birçok işte çalışmıştı.

EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim-öğretim hayatına ara vermek zorunda kalan sanatçı, geçimini sağlamak için küçük yaşından itibaren ter dökmeye başlamıştı.

Hayatın ona sunduğu bu zorlayıcı yollardan asla pes etmeden ilerleyen Tayfur, farklı işlerde çalışarak deneyimlerine deneyim eklemişti.

ÜNLÜ İSMİN ESKİ MESLEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Müzik kariyerine atılmadan önce çaycılık yaparak ailesinin geçimine katkıda bulunan genç Ferdi, hayata tutunmak adına çok çaba sarf etmişti.

YALNIZCA ÇAYCI DEĞİL BİR DE TRAKTÖR ŞÖFÖRÜYMÜŞ

Arabesk müziğin öncülerinden olan Tayfur, müzik kariyerine adım atmadan önce yalnızca çaycı değil, bir de traktör şoförlüğü de yapmıştı.

Diğer ünlü isimlerinde merak edilen mesleklerini sizler için derledik...

KADİR EZİLDİ

Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Fenomen sunucu, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinden bulundu. Ezildi, Türkmen ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Özel hayatı mercek altına alınan sempatik sunucu, Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz?

Ezildi, daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusuydu...