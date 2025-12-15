Trend
2 güçlü ses aynı sahnede buluştu! İbrahim Tatlıses ve Orta Doğu'nun ikonu Maya Diab'tan unutulmaz performans: "I love İmparator"
'İmpartor' lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve Orta Doğu'nun güçlü sesi Maya Diab aynı sahneyi paylaştı. Dinleyicilerine unutulmaz gece yaşatan ikili, performanslarıyla sevenlerinden tam puan aldı. İkonik yıldız Diab, 'I love İmparator' diyerek Tatlıses'e hayranlığını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 15.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:21