Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses’in eski menajeri her şeyi ortaya döktü: İdo ve Melek’i işaret etti: "Kazadan sonra mal varlığı sayıldı"

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın ortaya attığı iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bodrum'daki kazanın ardından evde mal varlığı toplantısı yapıldığını öne süren Yazar, İdo ve Melek'i işaret ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.02.2026 16:05
Türk müziğinin güçlü isimlerinden İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı sanatçıyla yollarını olaylı şekilde ayıran Yazar, hem savcılığa yaptığı şikayeti hem de Tatlıses ailesine dair dikkat çeken iddialarını televizyon programında anlattı.

"KENDİ KENDİNİ DOLDURUŞA GETİRİYOR"

Gayrimenkul yatırımları ve yüksek servetiyle sık sık konuşulan Tatlıses hakkında konuşan Yazar, otel meselesi nedeniyle savcılığa başvurduğunu belirterek, "Talepleri karşılık görmeyince ters düştük kendisiyle. İbrahim Bey kendi kendini dolduruşa getiren bir kişilik" ifadelerini kullandı.

"KAZADAN SONRA EVDE SERVET TOPLANTISI YAPILDI" İDDİASI

Bodrum'da geçirdiği kazanın ardından Tatlıses'in yanında olduğunu söyleyen eski menajer, o süreçte yaşandığını öne sürdüğü gelişmelerini de paylaştı. Program sunucusunun sorduğu "Melek kızı o gün elinde kağıt kalemle gelip Tatlıses'in mal varlığını soruşturdu mu?" sorusu üzerine Yazar şunları aktardı:

"İDO VE MELEK MAL VARLIĞINI ÖĞRENMEK İSTEDİLER"

"Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular"

"BEN DAHA SAĞKEN…" TARTIŞMASI

Yazar, söz konusu listenin hazırlandığı dönemde aile içinde gerilim yaşandığını da iddia etti. Eski menajer, Tatlıses ile kızı Melek arasında tartışma çıktığını öne sürerek şunları söyledi: "Liste hazırlandığı dönemde Melek ile İbrahim Bey kavga etti. Bir süre de görüşmedi. Ben daha sağken nasıl benim mal varlığımla ilgili görüşme yapılır diyerek tartışma olmuştu. Melek Zübeyde ile uzun süre görüşmedi"

Öte yandan İbrahim Tatlıses de açıklamalarıyla magazin gündeminde yer aldı.

Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulundu.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koydu.

İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" dedi.

4 MİLYON DOLAR KAPTIRMIŞTI!

Öte yandan ünlü sanatçı, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE ETMEZMİŞ"

Aile içi ilişkilerde yaşadığı kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakın çevresinden beklemediği davranışlarla karşılaştığını söyleyerek, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" demişti.

PEKİ TATLISES'İN ÇOK KONUŞULAN SERVET LİSTESİNDE NELER VAR?

Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında.

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

SEDA SAYAN - Kazancını emlak yatırımları ile değerlendirmeyi tercih eden ünlüler arasında yer alan Seda Sayan'ın kira gelirinin 500 bin TL olduğu iddia edildi.Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor. Londra ve Miami'de de evleri olan Seda Sayan'ın Bodrum'da 3 villası bulunduğu belirtiliyor.

HÜLYA AVŞAR; Sarıyer`de köşk, Ayvalık`ta yazlık, Ayvalık`ta zeytinyağı fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'da lüks sitede bir daire, Riva`da arazi, Etiler`de daire, Londra`da Docklands Canary Wharf`ta şehrin en yüksek rezidansı `Pan Peninsula Tower 1`de bir daire, iki cip, bir otomobil, bankada yüklü bir nakit olduğu biliniyor.

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

İŞTE SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN SERVETLERİNİ DERLEDİK...

2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan Emrah, evliliğini iki çocukla taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti.

Çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini ise sık sık dile getiren Emrah'ın evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi de çok uzun süre konuşulmuştu.