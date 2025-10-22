Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin duygusal anları! "Dokunsanız ağlayacak gibiyim"

İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli ikiz oğullarıyla sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İbrahim Tatlıses'in fenomen gelini Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından ruh haliyle ilgiliyle duygusal itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:51
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile bir ömür mutluluğa 'evet' demişti.

Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı.

Şefkatli vaktinin çoğunluğunu ikiz oğulları Ayel ve Emir ile geçiriyor.

Yasemin Şefkatli son olarak paylaşımıyla duygusal bir anını takipçileriyle paylaştı.

Şefkatli, "Ruh halim nasıl biliyor musunuz? Hani her şeyi yapabilecek kadar kuvvetli ama dokunsanız ağlayacak kadar da hassasım…Hem çok yorgunum hem de hadi kalk modundayım geç lohusa mı oldum acaba" notunu düştü.

Şefkatli geçtiğimiz hafta göbek fıtığı ameliyatı geçirmişti. Operasyonun ardından "Ameliyat bitti, şükür çok iyiyim" notuyla sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

4 YILI GERİDE BIRAKTILAR!

Öte yandan sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, biricik eşi İdo Tatlıses ile evliliklerinin 4. yılını kutladı. Tatlıses'e aşk dolu bir paylaşım yaparak evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şefkatli, adeta aşka geldi! Bu hallerini gören takipçileri bir ömür mutluluk dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

"BİR SEVGİYİ ANLAMAK..."

Eşi İdo Tatlıses ile birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, paylaşımına "Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın." notunu düştü. Çift, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

