Trend
Galeri
Trend Magazin
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin duygusal anları! "Dokunsanız ağlayacak gibiyim"
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin duygusal anları! "Dokunsanız ağlayacak gibiyim"
İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli ikiz oğullarıyla sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İbrahim Tatlıses'in fenomen gelini Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından ruh haliyle ilgiliyle duygusal itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 22.10.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:51